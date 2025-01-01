Меню
Теневой спектакль «Космическое путешествие»
Киноафиша Теневой спектакль «Космическое путешествие»

Спектакль Теневой спектакль «Космическое путешествие»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космическое путешествие в Волгоградском планетарии

Волгоградский планетарий приглашает юных зрителей и их родителей на волшебный теневой спектакль «Космическое путешествие». Постановка выполнена в загадочной технике «театра теней», где с помощью света и фигур создаются удивительные образы далеких планет, звездолётов и космических приключений.

Юные зрители отправятся в фантастическое путешествие по Вселенной, где их ждут встречи с неизведанными мирами и новые открытия. Театр теней – это уникальное искусство, которое развивает воображение, эмоциональный интеллект и творческое мышление у детей.

Развлечение и познание

Спектакль станет не только развлекательным, но и познавательным событием, которое пробудит у юных зрителей интерес к науке и космосу. Организаторы концерта отмечают: «Мы стремимся знакомить детей с космосом через разные формы искусства. Теневой спектакль позволяет в поэтичной и доступной форме рассказать о Вселенной, её тайнах и красоте. Это идеальное начало для знакомства с астрономией».

Купить билет на спектакль Теневой спектакль «Космическое путешествие»

Октябрь
8 октября среда
11:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 250 ₽
16:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 250 ₽

