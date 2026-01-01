Спектакль Теневой хоррор «Отдай мое сердце»

Оповещения от Киноафиши
Теневой хоррор «Отдай мое сердце»
Билеты от 1000₽
Постановка
Детский театр теней 12+
Продолжительность 70 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новый спектакль в Московском детском театре теней

В Московском детском театре теней пройдет захватывающий спектакль-хоррор «Отдай мое сердце», основанный на истории Петера Мунка — 16-летнего угольщика, чьи мечты о любви и богатстве сталкиваются с суровой реальностью. Режиссер и автор инсценировки Алексей Смирнов, художник Наталья Мишина и композитор Андрей Занога создают уникальную атмосферу, которая не оставит никого равнодушным.

Спектакль «Отдай мое сердце» рассказывает о Петер Мунке, который вынужден проводить свою жизнь в угольной яме, как и его отец и дед. В то время как за пределами его мира бурлит жизнь — люди танцуют и веселятся. Петер задается вопросами о своем месте в этом мире: «Ничтожество? Пустое место?» Но внутри него живет горячее сердце и множество вопросов.

Темы и идеи

На что готов пойти человек ради любви? И что он готов пожертвовать ради денег? В спектакле поднимаются вечные вопросы, которые преследуют человечество на протяжении тысячелетий. Каждый созерцающий этот спектакль сам находит ответы на эти вопросы, а подростки, стремящиеся понять, что действительно важно в жизни, найдут в нем особенное resonans.

Команда спектакля

Режиссер: Алексей Смирнов

Художник: Наталья Мишина

Композитор: Андрей Занога

Актёры

  • Андрей Тушканов
  • Андрей Братаев
  • Владислав Рябцев
  • Надежда Буданова
  • Ольга Нестерова

Важно: билет необходимо приобретать на каждого взрослого и ребенка, вне зависимости от возраста.

Этой истории совсем скоро исполнится 200 лет, и, возможно, кто-то узнает в ней себя. Не знаем, удивитесь ли вы, обрадуетесь или испугаетесь — главное, что вы узнаете нечто новое.

Источник: teniteatr.ru

Март
Апрель
20 марта пятница
18:00
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
от 1000 ₽
21 марта суббота
16:00
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
от 1000 ₽
24 апреля пятница
18:00
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
от 1000 ₽
25 апреля суббота
16:00
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
от 1000 ₽

Фотографии

Теневой хоррор «Отдай мое сердце» Теневой хоррор «Отдай мое сердце» Теневой хоррор «Отдай мое сердце» Теневой хоррор «Отдай мое сердце» Теневой хоррор «Отдай мое сердце» Теневой хоррор «Отдай мое сердце»

