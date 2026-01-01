Спектакль Теневой хоррор «Отдай мое сердце»

Новый спектакль в Московском детском театре теней

В Московском детском театре теней пройдет захватывающий спектакль-хоррор «Отдай мое сердце», основанный на истории Петера Мунка — 16-летнего угольщика, чьи мечты о любви и богатстве сталкиваются с суровой реальностью. Режиссер и автор инсценировки Алексей Смирнов, художник Наталья Мишина и композитор Андрей Занога создают уникальную атмосферу, которая не оставит никого равнодушным.

О спектакле

Спектакль «Отдай мое сердце» рассказывает о Петер Мунке, который вынужден проводить свою жизнь в угольной яме, как и его отец и дед. В то время как за пределами его мира бурлит жизнь — люди танцуют и веселятся. Петер задается вопросами о своем месте в этом мире: «Ничтожество? Пустое место?» Но внутри него живет горячее сердце и множество вопросов.

Темы и идеи

На что готов пойти человек ради любви? И что он готов пожертвовать ради денег? В спектакле поднимаются вечные вопросы, которые преследуют человечество на протяжении тысячелетий. Каждый созерцающий этот спектакль сам находит ответы на эти вопросы, а подростки, стремящиеся понять, что действительно важно в жизни, найдут в нем особенное resonans.

Команда спектакля

Режиссер: Алексей Смирнов

Художник: Наталья Мишина

Композитор: Андрей Занога

Актёры

Андрей Тушканов

Андрей Братаев

Владислав Рябцев

Надежда Буданова

Ольга Нестерова

Важно: билет необходимо приобретать на каждого взрослого и ребенка, вне зависимости от возраста.

Этой истории совсем скоро исполнится 200 лет, и, возможно, кто-то узнает в ней себя. Не знаем, удивитесь ли вы, обрадуетесь или испугаетесь — главное, что вы узнаете нечто новое.

Источник: teniteatr.ru