Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тень
Киноафиша Тень

Спектакль Тень

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Странные приключения в сказочной стране

В центре нового спектакля — молодой учёный Христиан-Теодор, который приезжает в маленькую южную страну с намерением изучить ее историю. Но не все так просто: по словам местных жителей, сказочные сюжеты здесь иногда становятся реальностью.

Христиан останавливается в гостинице, где ранее жил известный сказочник Ганс Кристиан Андерсен. Возможно, именно это обстоятельство становится отправной точкой его необыкновенных приключений? На его пути встречается хозяйская дочь Аннунциата, которая рассказывает ему о загадочном завещании последнего короля этой земли.

Завещание короля

В завещании короля содержится странная и необычная просьба: его дочь Луиза не должна выходить замуж за принца, а должна найти доброго и честного мужа среди простых людей. Это противоречит обычаям и традициям, в которых все ждут сказочного благополучного финала.

Сказка или реальность?

Герой спектакля верит в счастливый финал, но, возможно, его история — это начало совершенно новой сказки, в которой всё может закончиться печально. Тем не менее, в эту сказочную страну проникает дух панк-рока, что добавляет неожиданный поворот в привычный сюжет.

Приглашаем зрителей на это увлекательное представление, где жизнь полностью переплетается с вымыслом, и каждый может задуматься о том, что же на самом деле означает быть счастливым в этом мире.

Режиссер
Евгений Кулиш
В ролях
Арсений Стратичук
Ирина Кокрева
Дмитрий Тумурук
Мария Суворова
Арина Лабецкая

Купить билет на спектакль Тень

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Золотая антилопа
6+
Детский
Золотая антилопа
10 января в 10:30 Новый театр кукол
от 750 ₽
Маша и Витя против Диких гитар
0+
Детский Детские елки
Маша и Витя против Диких гитар
28 декабря в 13:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 900 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
8 января в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше