Спектакль Тень

Странные приключения в сказочной стране

В центре нового спектакля — молодой учёный Христиан-Теодор, который приезжает в маленькую южную страну с намерением изучить ее историю. Но не все так просто: по словам местных жителей, сказочные сюжеты здесь иногда становятся реальностью.

Христиан останавливается в гостинице, где ранее жил известный сказочник Ганс Кристиан Андерсен. Возможно, именно это обстоятельство становится отправной точкой его необыкновенных приключений? На его пути встречается хозяйская дочь Аннунциата, которая рассказывает ему о загадочном завещании последнего короля этой земли.

Завещание короля

В завещании короля содержится странная и необычная просьба: его дочь Луиза не должна выходить замуж за принца, а должна найти доброго и честного мужа среди простых людей. Это противоречит обычаям и традициям, в которых все ждут сказочного благополучного финала.

Сказка или реальность?

Герой спектакля верит в счастливый финал, но, возможно, его история — это начало совершенно новой сказки, в которой всё может закончиться печально. Тем не менее, в эту сказочную страну проникает дух панк-рока, что добавляет неожиданный поворот в привычный сюжет.

Приглашаем зрителей на это увлекательное представление, где жизнь полностью переплетается с вымыслом, и каждый может задуматься о том, что же на самом деле означает быть счастливым в этом мире.