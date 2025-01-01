Меню
Тень
Киноафиша Тень

Спектакль Тень

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тень» - вечная классика театра Комедии

«Тень» – это легендарный спектакль, который не сходит со сцены Театра Комедии более 70 лет. Его многообразные режиссёрские интерпретации продолжают удивлять зрителей, а актуальная ирония текста делает каждую постановку свежей и актуальной.

История создания

Данный спектакль был написан Евгением Шварцем в память о Николае Акимове и с тех пор открывает каждый новый театральный сезон. Это произведение стало важной вехой в истории театра, демонстрируя мастерство авторов и исполнителей.

Сюжет

Действие разворачивается в сказочной стране, где её обитатели ведут совсем не сказочную жизнь. Людоеды работают журналистами и оценщиками в городском ломбарде, а «девочка, наступившая на хлеб», сделала карьеру эстрадной звезды. В один прекрасный день в эту страну приезжает Ученый, который стремится сделать жителей счастливыми. Однако он сталкивается с собственным злом – коварной Тенью, которая желает занять его место в сердце Принцессы и избавиться от своего хозяина.

Режиссура и атмосфера

Эффектный спектакль Татьяны Казаковой сочетает в себе элементы иронии и гротеска, создавая зловещую атмосферу карнавала. Это делает «Тень» не только интересным, но и глубоким произведением, заставляющим зрителя задуматься о важных жизненных вопросах.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который продолжает оставаться актуальным и любимым зрителями на протяжении десятилетий!

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Денис Зайцев
Сергей Русскин
Татьяна Воротникова
Елизавета Кузьмина
Александра Дроздова

Фотографии

Тень
