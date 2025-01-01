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Тень
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Спектакль Тень

Постановка
Новошахтинский драматический театр 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Тень» Щварца в Ростове-на-Дону

«Тень» — это философская пьеса-сказка Евгения Шварца, которая погружает зрителей в мир борьбы человека с самим собой, принятия собственных слабостей и поиска истинного счастья. Это уникальное произведение, в котором переплетаются элементы фэнтези и глубокие жизненные вопросы.

Загадочный городок

Вместе с Ученым, прибывшим исследовать историю новой страны, зрители оказываются в удивительном городке, где реальность и вымысел сливаются воедино. Здесь все, что раньше казалось лишь плодом воображения, начинает происходить на наших глазах. Но какие тайны скрывают министры и придворные? И кто эта загадочная девушка, живущая напротив?

Сюжет и главные вопросы

События стремительно развиваются вокруг Ученого, который невольно становится героем самой печальной на свете сказки — сказки о человеке без тени. Главный вопрос, который предстоит решить зрителю вместе с героем: с кем же ты борешься, когда ведешь борьбу со своей Тенью? В этом непростом вопросе на помощь приходит только любовь, ведь именно она творит чудеса.

Интересные факты

Пьеса «Тень» была написана в 1940 году и с тех пор не утратила своей актуальности. Шварц, используя аллегории и метафоры, поднимает важные философские вопросы, которые остаются близкими каждому из нас. Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и глубоким по содержанию.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного путешествия. Приходите на спектакль «Тень» и откройте для себя мир, где любовь и борьба с собственными страхами становятся ключевыми темами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 10 августа
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
17:00

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