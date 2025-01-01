Меню
Тень клоуна
Билеты от 600₽
Киноафиша Тень клоуна

Спектакль Тень клоуна

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Тень клоуна: уникальное театральное исследование

Спектакль «Тень клоуна» представляет собой клоунский эпос о Джо — клоуне, который пытается избежать одиночества, несмотря на то, что живет уже много сотен лет. Этот проект — не просто развлечение, а глубокое исследование человеческих эмоций на стыке трех импровизационных жанров: клоунады, музыки и тени.

Участники спектакля

В создании этого уникального спектакля принимают участие:

  • последователи Славы Полунина, известного клоуна, который внес значительный вклад в мировую клоунаду;
  • испытатели теневых концепций, исследующие возможности света и тени;
  • импровизаторы из Московского музыкального синдиката, мастера музыкального импровизационного искусства;
  • добрые художники, верящие в силу искусства и его способность объединять людей.

Что ожидать от спектакля

Зрители увидят не только мастерство актеров, но и необычайные визуальные эффекты, в которых тень станет важным персонажем. Спектакль обещает увлекательное путешествие в мир клоунады, где мелодии и смех будут сосуществовать с глубокими размышлениями о человеческом бытии.

«Тень клоуна» — это возможность не только насладиться искусством, но и задуматься о важных вещах. Не упустите шанс стать частью этого завораживающего спектакля!

Купить билет на спектакль Тень клоуна

Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 600 ₽

Фотографии

Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна Тень клоуна

