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Тень города
Киноафиша Тень города

Спектакль Тень города

Спектакль-концерт о Петербурге
Постановка
Театр на Литейном 18+
Продолжительность 2 часа 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль о Петербурге в театре на Литейном

«Тень Города» — это театральное произведение, в котором переплетаются произведения великих русских классиков, таких как Гоголь, Достоевский, Андрей Белый и Даниил Хармс, с текстами современных петербургских писателей. Здесь оживают не только литературные герои, но и дух самого города. Петербург в этом спектакле предстает в своем многогранном образе — от исторических личностей и хрестоматийных персонажей до современных людей, которые ежедневно проходят по этим улицам.

Мистический карнавал

События спектакля не подчиняются строгой хронологии. Все переплетается в мистическом карнавале, в котором старинные легенды и фольклор встречаются с настоящими петербургскими анекдотами и событиями. Здесь смешиваются различные эпохи, создавая богатую мозаику, в которой каждый элемент раскрывает отдельный аспект города: смешной и трагичный, величественный и наивный.

Звуковая палитра Петербурга

Музыкальное сопровождение спектакля также отражает атмосферу города. Шедевры классической музыки, такие как произведения Чайковского и Шостаковича, переплетаются с композициями более современных музыкантов, таких как Сергей Курехин и Виктор Цой. Стихи, от Блока до Олега Григорьева, добавляют глубины и многозначности, подчеркивая сложность и многогранность петербургской души.

Основная тема

Главной темой спектакля является сам Петербург — его история, его жители, его многогранность. Спектакль олицетворяет город как живое, дышащее существо, в котором каждый человек, событие, даже самая незначительная деталь, имеют значение и оставляют свой след.

Почему стоит посмотреть?

«Тень Города» — это произведение для тех, кто любит Петербург и хочет понять его через литературу, музыку и театр. Спектакль создает уникальную атмосферу, где каждый зритель может найти свою историю, свою тень, и почувствовать, что этот город живет в нем и через него.

Режиссер
Роман Смирнов
В ролях
Сергей Соболев
Александр Безруков
Вадим Бочанов
Любовь Завадская
Сергей Колос

Фотографии

Тень города
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