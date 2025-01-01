Меню
Темный лес
Киноафиша Темный лес

Спектакль Темный лес

6+
Возраст 6+

О спектакле

Добро пожаловать в сказочный лес! Спектакль с анимационной программой

Приглашаем вас окунуться в мир волшебства и загадок, где рождаются самые удивительные истории. В нашем сказочном лесу живут настоящие Страшилки, которые оживают только тогда, когда кто-то решается рассказать страшную историю. Если вы не боитесь тайн и приключений, присоединяйтесь к нам и послушайте их все до конца!

Программа мероприятия

  • Велком: 15 мин
  • Анимационная программа: 40 мин
  • Пиньята: 15 мин
  • Шоу мыльных пузырей: 30 мин
  • Дискотека: 30 мин

Каждому участнику будет вручен подарок, который украсит ваше времяпрепровождение!

Для кого это мероприятие?

Спектакль рассчитан на детей в возрасте от 5 до 9 лет. Мы обещаем, что они смогут погрузиться в атмосферу волшебства и увлекательных приключений в кругу сверстников.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые эмоции и яркие впечатления в сказочном лесу!

