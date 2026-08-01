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Темные Лошадки. Новое шоу Димы Гаврилова
Билеты от 1200₽
Киноафиша Темные Лошадки. Новое шоу Димы Гаврилова

Темные Лошадки. Новое шоу Димы Гаврилова

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте

Темные Лошадки: Новое шоу Димы Гаврилова

Standup Club на Трубной с радостью представляет новое шоу «Темные Лошадки» от популярного комика Димы Гаврилова. Это уникальный стендап концерт обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

О спектакле

Дима Гаврилов известен своим остроумным подходом к повседневным ситуациям и умениям заставить зрителей смеяться даже в самых непростых обстоятельствах. В новом шоу комик будет делиться наблюдениями, яркими историями и неожиданными поворотами в жизни, что сделает вечер незабываемым.

Чего ожидать

«Темные Лошадки» — это не просто выступление, это возможность увидеть комика с новой стороны. Гаврилов представит как новые, так и проверенные временем номера, которые гарантированно поднимут настроение.

Полезная информация

Для зрителей, которые хотят заранее подготовиться к шоу, стоит обратить внимание на возрастные ограничения и возможные темы, поднимаемые во время выступления. Стендап может содержать материалы для взрослой аудитории, поэтому осознанный выбор — важный аспект.

Не упустите шанс увидеть Диму Гаврилова в действии! Будьте готовы к вечеру смеха и позитива в Standup Club на Трубной.

Купить билет на концерт Темные Лошадки. Новое шоу Димы Гаврилова

Помощь с билетами
Август
27 августа четверг
21:30
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
от 1200 ₽

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