Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темные аллеи
Киноафиша Темные аллеи

Спектакль Темные аллеи

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Темные аллеи» по И. Бунину в Драматическом театре им. Пушкина

Драматический театр им. Пушкина готовит премьеры по сборнику рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». Главный режиссёр театра Олег Рыбкин создал уникальный спектакль, который связывает несколько лирических историй в одну сюжетную линию. Здесь герои исследуют феномен любви через призму личных и интимных переживаний.

Каждая из историй открывает жизненные драмы и эмоции людей, которые переживают исторические катастрофы ХХ века. Спектакль абсолютно точно отразит состояние поколения, столкнувшегося с разрушением духовных ценностей и непрекращающимися потрясениями.

Огромная глубина и человеческие судьбы

Спектакль «Темные аллеи» привлекает внимание тех, кто ищет глубокие размышления о любви, страсти и человеческой судьбе. Это произведение поможет зрителям задуматься над смыслом отношений между людьми, их мечтами и потерями.

Приглашаем всех ценителей театрального искусства насладиться эмоциональным и глубоким спектаклем, который оставит яркий след в душе каждого зрителя.

Купить билет на спектакль Темные аллеи

Помощь с билетами
В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 50 ₽

В ближайшие дни

Чук и Гек
6+
Драма
Чук и Гек
15 марта в 11:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 400 ₽
День рождения Мухи
0+
Детский Музыка
День рождения Мухи
22 марта в 11:00 ДК железнодорожников
от 400 ₽
Мой дом
0+
Детский Кукольный
Мой дом
21 апреля в 10:00 Красноярский театр кукол
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше