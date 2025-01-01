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Темные аллеи
Киноафиша Темные аллеи

Спектакль Темные аллеи

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Экзистенциальная комедия о любви по рассказам Ивана Бунина

В новом спектакле, основанном на рассказах Ивана Бунина, зрители смогут погрузиться в мир женских судеб, наполненных эмоциями и жизненными переживаниями. Постановка обещает стать настоящим исследованием любви, страсти и боли, ведь, как утверждает Джейсон Стетхем, «жизнь человека — это количество его любви».

Тема спектакля

Сборник «Темные аллеи» представляет собой не просто произведение, а целую палитру женских историй, в которых каждая героиня проходит через испытания любви и потерь. Спектакль делает классические тексты Бунина более актуальными и близкими современному зрителю.

Формат и исполнение

Зрители станут свидетелями того, как на сцене будут петь, плакать, танцевать и смеяться персонажи, отражающие многообразие человеческих чувств. Это не просто драма — это комедия, которая заставляет задуматься о глубоких аспектах жизни.

Каст и исполнители

В спектакле участвуют талантливые актеры: Дмитрий Сергеев, Каталея Макеева, Тася Малькова, Влада Оболенская и Мария Довженко. Каждый из них привнесет свою уникальную интерпретацию в образы героинь, создавая незабываемое театральное представление.

Заключение

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую комедию о любви, основанную на произведениях одного из величайших русских писателей. Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона и подарит зрителям множество эмоций и размышлений.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 августа
Пространство «К²» Санкт-Петербург, Троицкая пл., 1
19:30 от 1500 ₽

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