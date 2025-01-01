Меню
Темнота
Киноафиша Темнота

Спектакль Темнота

16+
Режиссер Елизавета Иванченко
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Темнота» в театре «Семьянюки»

«Темнота» - это психоделическая картина нашего времени. Спектакль, который ставит перед зрителем важные и непростые вопросы, становится настоящим вызовом для аудитории.

Сюжет

В центре истории - шестидесятилетний Павел и его три дочери, которые живут на острове, где обстановка становится всё более угрюмой и опасной. Средняя дочь Нонка предлагает уехать на материк, однако отец против такого решения. Его стремление удержать семью вместе сталкивается с нарастающим хаосом: за окнами слышны пальба, крики и крики раненых. Семья вынуждена бороться за выживание и удержание своих отношений.

Персонажи

Ключевым моментом в сюжете становится появление Шлёпы, друга семьи. Энергичный и сообразительный, он становится полной противоположностью Павлу, которого настигает одиночество и угрюмость. Шлёпа должен изменить привычный уклад жизни семьи и помочь Павлу понять, что единственный выход - это раскаяние. Однако это испытание окажется самым непростым из всех.

Почему стоит посетить

Спектакль насыщен глубокими эмоциями и актуальными темами. Он затрагивает вопросы о семье, безопасности и ответственности. Не упустите шанс увидеть этот уникальный театральный проект, который заставит вас задуматься над важными вопросами жизни.

Январь
10 января суббота
19:00
Семьянюки Санкт-Петербург, Чайковского, 26
от 1200 ₽

