Спектакль Темная вечеринка

Хэллоуинская вечеринка для детей в Москве

Приветствуем вас, бессмертные! Приглашаем на устрашающее веселье в мире магии и тайн. Наше мероприятие обещает быть незабываемым, поэтому ждём всех смельчаков в маскарадных нарядах!

Присоединяйтесь к нам

Нам понадобится сила каждой ведьмы, укус каждого вампира и крик каждого привидения для того, чтобы призвать Самую Жуткую Куклу. Говорят, что она вся розовая и до ужаса доброжелательная, но будьте готовы: будет жутко страшно, а главное – жутко интересно!

Программа вечера

Длительность вечеринки – 120 минут:

Велком (20 мин)

(20 мин) Анимационная программа (40 мин)

(40 мин) Тесла Шоу (30 мин)

(30 мин) Дискотека (30 мин)

Подарки и возрастные ограничения

Каждому участнику гарантирован подарок! Мероприятие предназначено для детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Не упустите возможность стать частью этой необычной истории - мы ждём вас на нашем Хэллоуине!