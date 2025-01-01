Спектакль Темная вечеринка

Приветствуем вас, бессмертные! Приглашаем на устрашающее веселье в мире магии и тайн. Наше мероприятие обещает быть незабываемым, поэтому ждём всех смельчаков в маскарадных нарядах!
Нам понадобится сила каждой ведьмы, укус каждого вампира и крик каждого привидения для того, чтобы призвать Самую Жуткую Куклу. Говорят, что она вся розовая и до ужаса доброжелательная, но будьте готовы: будет жутко страшно, а главное – жутко интересно!
Длительность вечеринки – 120 минут:
Каждому участнику гарантирован подарок! Мероприятие предназначено для детей в возрасте от 5 до 9 лет.
Не упустите возможность стать частью этой необычной истории - мы ждём вас на нашем Хэллоуине!