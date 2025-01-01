Меню
Темная вечеринка
Киноафиша Темная вечеринка

Спектакль Темная вечеринка

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Хэллоуинская вечеринка для детей в Москве

Приветствуем вас, бессмертные! Приглашаем на устрашающее веселье в мире магии и тайн. Наше мероприятие обещает быть незабываемым, поэтому ждём всех смельчаков в маскарадных нарядах!

Присоединяйтесь к нам

Нам понадобится сила каждой ведьмы, укус каждого вампира и крик каждого привидения для того, чтобы призвать Самую Жуткую Куклу. Говорят, что она вся розовая и до ужаса доброжелательная, но будьте готовы: будет жутко страшно, а главное – жутко интересно!

Программа вечера

Длительность вечеринки – 120 минут:

  • Велком (20 мин)
  • Анимационная программа (40 мин)
  • Тесла Шоу (30 мин)
  • Дискотека (30 мин)

Подарки и возрастные ограничения

Каждому участнику гарантирован подарок! Мероприятие предназначено для детей в возрасте от 5 до 9 лет.

Не упустите возможность стать частью этой необычной истории - мы ждём вас на нашем Хэллоуине!

