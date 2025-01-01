Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шуман и другие

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает вас в музыкальный салон, где камерная музыка обретает новое звучание. Концерты под эгидой этого творческого союза — это увлекательное путешествие по миру звуков, культур и эпох. В течение одного вечера вы сможете узнать гораздо больше, чем за целый филармонический абонемент.
В программе «Тема с вариациями» будут звучать произведения, ставшие основой классической музыки:
Слушателей порадуют лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и харизма создадут незабываемую атмосферу.
Длительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Он рекомендован для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.
Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!