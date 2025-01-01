Меню
Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шуман и другие
Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шуман и другие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный салон: уникальный концерт «Тема с вариациями»

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает вас в музыкальный салон, где камерная музыка обретает новое звучание. Концерты под эгидой этого творческого союза — это увлекательное путешествие по миру звуков, культур и эпох. В течение одного вечера вы сможете узнать гораздо больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта

В программе «Тема с вариациями» будут звучать произведения, ставшие основой классической музыки:

  • Музыка барокко в исполнении Иоганна Себастьяна Баха
  • Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта
  • Сочинения романтического композитора Роберта Шумана
  • Также вас ждут произведения других величайших композиторов

Исполнители

Слушателей порадуют лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и харизма создадут незабываемую атмосферу.

Полезная информация

Длительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Он рекомендован для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

