Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шопен и другие

Музыкальный салон с Павлом Опаровским

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает вас на уникальную серию концертов камерной музыки. Эти мероприятия под эгидой творческого союза представляют собой новое слово в концертной практике Петербурга. За один вечер вы сможете «промчаться» через калейдоскоп стран, эпох и стилей, узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта «Тема с вариациями»

В рамках программы «Тема с вариациями» зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В концерте будут представлены:

Музыка эпохи барокко — Иоганн Себастьян Бах

Опусы венского классика — Вольфганг Амадей Моцарт

Сочинения романтика — Фридерик Шопен

Прочие произведения величайших композиторов

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность погрузиться в мир камерной музыки и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки!