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Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шопен и другие
Киноафиша Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шопен и другие

Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шопен и другие

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный салон с Павлом Опаровским

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает вас на уникальную серию концертов камерной музыки. Эти мероприятия под эгидой творческого союза представляют собой новое слово в концертной практике Петербурга. За один вечер вы сможете «промчаться» через калейдоскоп стран, эпох и стилей, узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Программа концерта «Тема с вариациями»

В рамках программы «Тема с вариациями» зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В концерте будут представлены:

  • Музыка эпохи барокко — Иоганн Себастьян Бах
  • Опусы венского классика — Вольфганг Амадей Моцарт
  • Сочинения романтика — Фридерик Шопен
  • Прочие произведения величайших композиторов

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность погрузиться в мир камерной музыки и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Арт-пространство «Галерея 2/17» Санкт-Петербург, 2-я линия В.О., 17
19:00 от 500 ₽

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