Тема с вариациями. Бах, Моцарт, Шопен и другие

Художественный руководитель Малого фестивального оркестра Павел Опаровский приглашает вас на уникальную серию концертов камерной музыки. Эти мероприятия под эгидой творческого союза представляют собой новое слово в концертной практике Петербурга. За один вечер вы сможете «промчаться» через калейдоскоп стран, эпох и стилей, узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.
В рамках программы «Тема с вариациями» зрители смогут насладиться произведениями выдающихся композиторов. В концерте будут представлены:
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, что гарантирует высокое качество исполнения.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.
Не упустите возможность погрузиться в мир камерной музыки и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки!