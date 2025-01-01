Меню
Тёма Емельянов. Стендап-концерт
Тёма Емельянов. Стендап-концерт

Тёма Емельянов. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тёма Емельянов. Стендап-концерт в Stage Standup Club

Приглашаем вас на стендап-концерт Тёмы Емельянова в рамках вечерних мероприятий Stage Standup Club. Этот яркий и харизматичный комик уже завоевал сердца зрителей своей неповторимой манерой подачи и остроумием.

О спектакле

Тёма Емельянов — участник множества комедийных проектов, резидент известных клубов и шоу, он способен создать особую атмосферу вечера. Его выступления полны искренних наблюдений за повседневной жизнью, которые оборачиваются веселыми и неожиданными шутками.

Зачем стоит прийти?

Если вы ищете способ отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями, этот концерт именно для вас. Тёма Емельянов умеет находить смешное в обычных ситуациях, и его стиль общения с публикой делает каждое шоу уникальным. Не упустите возможность стать частью этого смехотворного шоу!

Дополнительная информация

Место проведения концерта станет настоящей площадкой для любимого вами стендапа. Заходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

