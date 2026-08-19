Выставка в Музее Академии художеств

Музей Академии художеств продолжает свой цикл экспозиций, посвященных процессу образования в Императорской Академии художеств XVIII–XIX веков. На этот раз внимание зрителей сосредоточено на важнейшем аспекте художественного обучения — рисовании человеческой фигуры, который считается «альфой и омегой» академизма.

Рисование как основа художественного образования

В ходе обучения студенты Императорской Академии сначала копировали рисунки выдающихся мастеров и гипсовые слепки знаменитых статуй. This foundational practice позволяла им ознакомиться с идеалом человеческого тела. Постепенно молодые художники переходили к изучению реальной человеческой фигуры, зачисляясь в анатомические и натурные рисовальные классы.

Анатомия как основа художественного мастерства

Преподавание анатомии было введено в Императорской Академии художеств с момента ее основания в 1757 году. В 1760-х годах из Парижа были привезены первые анатомические восковые препараты, что значительно обогатило учебный процесс. Воспитанники учили анатомию под руководством профессиональных медиков и изучали миологию и остеологию.

Благодаря коллекции анатомических гравированных рисунков и трудах таких ученых, как Андреас Везалий и Роже де Пиля, студенты получали необходимую теорию, помогающую им в дальнейшем творчестве. В XIX веке в учебную программу также были введены основы спланхнологии и ангиологии.

Практика и традиции академического обучения

Практические занятия проводились в специально оборудованном анатомическом классе, где студенты делали зарисовки не только с анатомических препаратов, но и со скелетов и муляжей. В Академии были созданы пособия, такие как «Анатомические записки для обучающихся живописи и скульптуре», что свидетельствовало о высоком уровне преподавания.

Уникальные экспонаты выставки

На выставке представлены работы художников, таких как И. А. Акимов, О. А. Кипренский, А. А. Иванов и Г. К. Михайлов. Эти произведения, многие из которых были отмечены наградами, демонстрируют все этапы художественного обучения. Обращаем внимание, что выставка включает редкие экспонаты, которые не часто можно увидеть.

Помимо художественных работ, в Анатомическом кабинете будут выставлены анатомические препараты конца XVII — начала XVIII века, а также медицинские инструменты середины XIX века и экорше.

Возрастной ценз выставки — 12+.