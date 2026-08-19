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Телосложение. Законы конструкции. Рисование с оригиналов, гипсов, натуры
Киноафиша Телосложение. Законы конструкции. Рисование с оригиналов, гипсов, натуры

Телосложение. Законы конструкции. Рисование с оригиналов, гипсов, натуры

12+
Возраст 12+

О выставке

Выставка в Музее Академии художеств

Музей Академии художеств продолжает свой цикл экспозиций, посвященных процессу образования в Императорской Академии художеств XVIII–XIX веков. На этот раз внимание зрителей сосредоточено на важнейшем аспекте художественного обучения — рисовании человеческой фигуры, который считается «альфой и омегой» академизма.

Рисование как основа художественного образования

В ходе обучения студенты Императорской Академии сначала копировали рисунки выдающихся мастеров и гипсовые слепки знаменитых статуй. This foundational practice позволяла им ознакомиться с идеалом человеческого тела. Постепенно молодые художники переходили к изучению реальной человеческой фигуры, зачисляясь в анатомические и натурные рисовальные классы.

Анатомия как основа художественного мастерства

Преподавание анатомии было введено в Императорской Академии художеств с момента ее основания в 1757 году. В 1760-х годах из Парижа были привезены первые анатомические восковые препараты, что значительно обогатило учебный процесс. Воспитанники учили анатомию под руководством профессиональных медиков и изучали миологию и остеологию.

Благодаря коллекции анатомических гравированных рисунков и трудах таких ученых, как Андреас Везалий и Роже де Пиля, студенты получали необходимую теорию, помогающую им в дальнейшем творчестве. В XIX веке в учебную программу также были введены основы спланхнологии и ангиологии.

Практика и традиции академического обучения

Практические занятия проводились в специально оборудованном анатомическом классе, где студенты делали зарисовки не только с анатомических препаратов, но и со скелетов и муляжей. В Академии были созданы пособия, такие как «Анатомические записки для обучающихся живописи и скульптуре», что свидетельствовало о высоком уровне преподавания.

Уникальные экспонаты выставки

На выставке представлены работы художников, таких как И. А. Акимов, О. А. Кипренский, А. А. Иванов и Г. К. Михайлов. Эти произведения, многие из которых были отмечены наградами, демонстрируют все этапы художественного обучения. Обращаем внимание, что выставка включает редкие экспонаты, которые не часто можно увидеть.

Помимо художественных работ, в Анатомическом кабинете будут выставлены анатомические препараты конца XVII — начала XVIII века, а также медицинские инструменты середины XIX века и экорше.

Возрастной ценз выставки — 12+.

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Август
Сентябрь
19 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
20 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
21 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
22 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
23 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
24 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
25 августа вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
26 августа среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
27 августа четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
28 августа пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
29 августа суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
30 августа воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
31 августа понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
1 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
2 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
3 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
4 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
5 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
7 сентября понедельник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
8 сентября вторник
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
9 сентября среда
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
10 сентября четверг
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
11 сентября пятница
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
12 сентября суббота
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Академии художеств Санкт-Петербург, Университетская наб., 17

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