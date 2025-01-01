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Телохранительница
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Спектакль Телохранительница

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви и эгоизме

Артем Калинин — президент корпорации «Умный отель», человек эксцентричный и самовлюбленный, работа с которым превращается в настоящее испытание. Он предпочитает общение с искусственным интеллектом «Татьяной», нежели с живыми людьми, что делает его в глазах окружающих довольно трудным и даже невыносимым руководителем. Но его жизнь меняется, когда его верный телохранитель Клементина решает уволиться после восьми лет работы.

Неожиданное решение
Для Артема это решение становится полной неожиданностью. Он уверяет себя, что причина ухода Клементины — это влюбленность в него. Ведь трудно не влюбиться в такого потрясающего мужчину, с таким обаянием, красотой и умом. Однако Клементина никогда не думала о нем как о мужчине, и ее решение абсолютно не связано с романтическими чувствами.

Комедия о любви и самовлюбленности
«Умный отель» — это комедия о любви, самовлюбленности и непонимании. Главный герой пытается контролировать все, включая свои чувства, но находит, что иногда самые ценные вещи — это не те, которые можно контролировать. Спектакль полон юмора, забавных ситуаций и неожиданных поворотов, которые показывают, как легко можно попасть в ловушку собственных заблуждений.

Когда эго сталкивается с реальностью
История о том, как из-за самовлюбленности и гордыни можно потерять то, что действительно важно, — делает «Умный отель» не только комедийным, но и немного поучительным зрелищем.

Режиссер
Сергей Дьячковский
В ролях
Михаил Пшеничный
Денис Косяков
Алина Ланина
Алена Коломина
Александр Мартынов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
19:00 от 2500 ₽
28 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
19 октября
Театриум на Серпуховке Москва, Павловская, 6
17:00 от 2500 ₽

Фотографии

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