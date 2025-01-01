Выпускной показ магистерской программы «Художественные практики современного танца» на Новой сцене Александринского театра

Приглашаем всех любителей современного танца на выпускной показ работ седьмого набора магистерской программы «Художественные практики современного танца» Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. В этом году танц-художники представят 11 уникальных работ, каждая из которых является результатом двухлетнего интенсивного обучения и творческих экспериментов.

В рамках показа зрители смогут увидеть разнообразные форматы, включая перфолекции, упражнения в невидимости, танцевальные утопии, практики сидения и исследование нечеловеческих тел. Работы участников программы представляют собой художественные методики, которые ставят под сомнение традиционные подходы к танцу и перформансу.

Особенности программы

Магистерская программа «Художественные практики современного танца» является единственной в России и за 14 лет своего существования зарекомендовала себя как один из ведущих инкубаторов российского хореографического авангарда. Кураторы программы: Татьяна Гордеева, Нина Гастева и Александр Любашин.

Программы работ

«Скопировать, найти»

Танцоры: Саша Хвостова, Сергей Медведев. Танц-драматург: Кирилл Васильев.

Работа исследует взаимодействие с пространством речи и движения, ставя вопросы о том, каково это — существовать в двух реальностях одновременно. В процессе создается неожиданный взгляд на личную и коллективную идентичность, где мечты и фантазии превращаются в важный элемент опыта.

«Чувство скорости»

Танцор: Тимур Хайруллин. Танц-драматург: Мария Попова.

Эта работа посвящена созданию условий для испытания физического и эмоционального состояния, недоступного в повседневной жизни. Исследуются моменты осознания и перенасыщения, которые помогают углубить восприятие танца.

«Практики сидения»

Автор: Маша Попова.

Работа акцентирует внимание на взаимодействии с телами зрителей, отказываясь от традиционного нарратива и сосредотачиваясь на процессе.

«Эмоциональный багаж»

Авторы: Кирилл Васильев, Стефания Соколовская. Танц-драматург: Софья Макарова.

Работа исследует совместные способы передвижения и переживания, утверждая, что прямохождение отмирает, и танец становится не выбором, а необходимостью.

«Mode(l)»

Авторы: Лера Юдина, Саша Хвостова.

Этот танцевальный перформанс исследует идентичность через призму каблуков, которые становятся частью тела, трансформируя любое движение и открывая новые социальные роли.

«Перфолекция про эволюцию телодвижения»

Автор: Инга Гельсингфор.

Работа основана на теории уровневой организации движений Николая Бернштейна и предлагает зрителям стать участниками практики, исследуя эволюционное развитие через телесное осмысление.

«Эванэско-оксенавэ»

Авторы: Лера Юдина, Маша Попова. Танц-драматург: Андрей Слободзян.

Перформанс исследует темы невидимости и отсутствия, обращая внимание на проявления невидимого в жизни.

«Это было или нет»

Авторы: Тимур Хайруллин, Саша Хом. Танц-драматург: Иван Сачков.

Работа погружает зрителей в бессознательное, исследуя, как живут наши тела и как мы воспринимаем реальность через «сон».

«YOUR LOGO HERE»

Автор: Кирилл Васильев. Танц-драматург: Анастасия Ребкало.

Перформанс-мокап, который создает платформу для коммерческой интеграции бренда в танцевальный продукт, ставит вопросы о свободе танца в условиях финансовой поддержки.

«Практика (не)предательства»

Авторы: Саша Хом, Стефания Соколовская.

В этой работе участники играют в игру, исход которой определяет их дальнейшую практику — предательство или сотрудничество.

Не упустите возможность увидеть уникальные работы молодых танц-художников, которые смело экспериментируют с формами и содержанием современного танца!