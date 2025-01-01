Приглашаем всех любителей современного танца на выпускной показ работ седьмого набора магистерской программы «Художественные практики современного танца» Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. В этом году танц-художники представят 11 уникальных работ, каждая из которых является результатом двухлетнего интенсивного обучения и творческих экспериментов.
В рамках показа зрители смогут увидеть разнообразные форматы, включая перфолекции, упражнения в невидимости, танцевальные утопии, практики сидения и исследование нечеловеческих тел. Работы участников программы представляют собой художественные методики, которые ставят под сомнение традиционные подходы к танцу и перформансу.
Магистерская программа «Художественные практики современного танца» является единственной в России и за 14 лет своего существования зарекомендовала себя как один из ведущих инкубаторов российского хореографического авангарда. Кураторы программы: Татьяна Гордеева, Нина Гастева и Александр Любашин.
Танцоры: Саша Хвостова, Сергей Медведев. Танц-драматург: Кирилл Васильев.
Работа исследует взаимодействие с пространством речи и движения, ставя вопросы о том, каково это — существовать в двух реальностях одновременно. В процессе создается неожиданный взгляд на личную и коллективную идентичность, где мечты и фантазии превращаются в важный элемент опыта.
Танцор: Тимур Хайруллин. Танц-драматург: Мария Попова.
Эта работа посвящена созданию условий для испытания физического и эмоционального состояния, недоступного в повседневной жизни. Исследуются моменты осознания и перенасыщения, которые помогают углубить восприятие танца.
Автор: Маша Попова.
Работа акцентирует внимание на взаимодействии с телами зрителей, отказываясь от традиционного нарратива и сосредотачиваясь на процессе.
Авторы: Кирилл Васильев, Стефания Соколовская. Танц-драматург: Софья Макарова.
Работа исследует совместные способы передвижения и переживания, утверждая, что прямохождение отмирает, и танец становится не выбором, а необходимостью.
Авторы: Лера Юдина, Саша Хвостова.
Этот танцевальный перформанс исследует идентичность через призму каблуков, которые становятся частью тела, трансформируя любое движение и открывая новые социальные роли.
Автор: Инга Гельсингфор.
Работа основана на теории уровневой организации движений Николая Бернштейна и предлагает зрителям стать участниками практики, исследуя эволюционное развитие через телесное осмысление.
Авторы: Лера Юдина, Маша Попова. Танц-драматург: Андрей Слободзян.
Перформанс исследует темы невидимости и отсутствия, обращая внимание на проявления невидимого в жизни.
Авторы: Тимур Хайруллин, Саша Хом. Танц-драматург: Иван Сачков.
Работа погружает зрителей в бессознательное, исследуя, как живут наши тела и как мы воспринимаем реальность через «сон».
Автор: Кирилл Васильев. Танц-драматург: Анастасия Ребкало.
Перформанс-мокап, который создает платформу для коммерческой интеграции бренда в танцевальный продукт, ставит вопросы о свободе танца в условиях финансовой поддержки.
Авторы: Саша Хом, Стефания Соколовская.
В этой работе участники играют в игру, исход которой определяет их дальнейшую практику — предательство или сотрудничество.
Не упустите возможность увидеть уникальные работы молодых танц-художников, которые смело экспериментируют с формами и содержанием современного танца!