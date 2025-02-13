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Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно
Киноафиша Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно

Спектакль Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно

12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+

О спектакле

Танцевальная компания «Двадцать пять» представляет новый спектакль

Танцевальная компания «Двадцать пять», основанная талантливыми хореографами Машей Шешуковой и Камилем Мустафаевым, готовит к премьере новый спектакль, который обещает стать настоящим открытием для любителей современного танца.

О спектакле

Спектакль, вдохновленный глубокой философией и эмоциональными переживаниями, носит название «Во мне торчит тысяча стрел». Это произведение затрагивает темы страха, неизбежности и внутренней борьбы, через призму танца. Хореографы используют движение как способ осмысления человеческого поведения в моменты, когда приближается кризис.

Цитаты хореографов

Камиль Мустафаев говорит: Возможно, это схоже с чувством, которое испытывает олень, когда в темноте выскакивает на дорогу, следуя своему маршруту. Это неминуемость, страх и карма даруют тысячу вариантов развития события за мгновение до происшествия.

Маша Шешукова добавляет: Как будто танец был образом, которого нужно жаждать и которого боятся. Попытка подчинить себе законы физики, ускорить время или замедлить его.

Что ожидать

Зрители смогут увидеть, как танец становится не просто искусством, а инструментом для исследования границ человеческого восприятия. Спектакль обещает быть динамичным, эмоциональным и визуально захватывающим. Это уникальная возможность соприкоснуться с теми глубокими метафорами, которые хореографы закладывают в каждое движение.

Премьера

Не упустите шанс стать частью этого удивительного театрального события. Премьера спектакля состоится в ближайшие выходные. Билеты можно приобрести на официальном сайте танцевой компании «Двадцать пять». Убедитесь, что вы готовы к погружению в мир танца и эмоций!

Фотографии

Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно
Новости
Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности
Премьера танцевального спектакля на новой сцене Александринского театра: мистерия движения на грани реальности 26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра — премьера спектакля-мистерии «Тело которое замерло, тело которое прекрасно» от танцевальной компании «Двадцать пять». Это хореография предчувствия, тело без границ, движение без истории.  Маша Шешукова и Камиль Мустафаев, отобранные по итогам конкурса хореографов 2024 года, создали постановку, балансирующую между ощутимым и неосязаемым, воспроизведением и разрушением.  
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13 февраля 2025 15:30
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