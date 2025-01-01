Telliodora & Андрей Марухин

Out Of Soul: гармония соула и современного джаза

Талантливые артисты Telliodora и Андрей Марухин представляют программу «Out Of Soul». Это уникальное музыкальное событие обещает удивить зрителей гармоничным симбиозом страстного соула и завораживающего современного джаза.

Искренность и энергия дуэта

Совместное выступление этих исполнителей заполняет пространство своей искренностью, что делает их музыку поистине неповторимой. Их дуэт способен заменить полноценный оркестр, поражая воображение и трогая до глубины души.

Репертуар и оригинальные композиции

В программе прозвучат как известные песни из репертуара легендарных исполнителей, таких как Нина Симон, Этта Джеймс и Донни Хатауэй, так и авторские композиции Telliodora. Это сделает концерт разнообразным и запоминающимся.

Об артисте Telliodora

Telliodora, или Александра Черноусова, является автором и исполнителем международного уровня. Она выступала в британском трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK» и имеет опыт работы как в России, так и в Великобритании. Ее сценический образ — это соул-дива времен первого расцвета жанра. Александра участвовала в шоу «Песни на ТНТ» и выступала на таких знаковых площадках Москвы, как «Крокус Сити Холл», «Вегас Сити Холл» и Кремлёвский Концертный Зал. Также она записала авторский альбом с культовыми музыкантами в одной из ведущих студий Лондона.

Об артистах Андрей Марухин

Андрей Марухин — это джазовый пианист и композитор, который окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. Он стажировался в Университете Луисвилля в США и является приверженцем современного джаза с его нестандартными формами и размерами. В 2017 году Андрей занял третье место на престижном конкурсе «Piano Solo Jazz Competition» в швейцарском Монтрё, призы которого завоевали такие известные музыканты, как А Бу и Тигран Амасян.

Не пропустите возможность окунуться в мир музыки с Telliodora и Андреем Марухиным — это будет вечер, наполненный эмоциями и вдохновением!