Спектакль Дядя Ваня. Телеспектакль. Кинотеатр Всеволода Шиловского

Телевизионная версия «Дяди Вани» в КиноТеатре Всеволода Шиловского

КиноТеатр Всеволода Шиловского представляет серию публичных показов телеверсий спектаклей, созданных народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Этот проект стал данью памяти выдающемуся мастеру — актёру и режиссёру, чьё творческое наследие продолжает жить в сердцах зрителей и учеников.

Показы спектаклей проходят в стенах театра, где Шиловский служил, и предоставляют уникальную возможность увидеть его актерское мастерство в сочетании с яркими выступлениями его команды.

Живая классика Чехова

В рамках проекта состоится показ телеспектакля «Дядя Ваня» (16+), основанного на известной пьесе А.П. Чехова. Оригинальная постановка дебютировала в январе 2020 года. Всеволод Шиловский исполняет одну из ключевых ролей — образ Серебрякова, эгоистичного главы семейства, чья мнимая значимость отравила жизни окружающих.

Этот показ представляет собой редкую возможность увидеть актёрскую игру мастера, зафиксированную для истории.

Поддержим наследие

Все средства от продажи билетов будут направлены на оцифровку творческого наследия Всеволода Шиловского, что позволит будущим поколениям зрителей наслаждаться его искусством.

Не упустите шанс стать частью этого исторического события и насладиться классикой русской драматургии в исполнении великого мастера.