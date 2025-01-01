Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тектоника чувств
Киноафиша Тектоника чувств

Спектакль Тектоника чувств

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

Авторы спектакля глубоко касаются темы неразделенной любви и моральных дилемм. Главная героиня, Диана Помрей, сталкивается с неожиданными открытиями о своем возлюбленном Ришаре, что заставляет ее пересмотреть свои чувства и принципы.

Сюжет

Диана Помрей, перед лицом правды о Ришаре, сталкивается с моральными выборами: от жажды мести до искреннего желания его счастья. Вопросы о гордыне, самопожертвовании и истинной любви остаются открытыми.

Режиссер
Сергей Чехов
В ролях
Андрей Яковлев
Павел Поляков
Галина Алехина
Клавдия Качусова
Виктория Левченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 9 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
19:00 от 2800 ₽
Новосибирск, 10 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
19:00 от 2800 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Свести мужа с проституткой. Рецензия на спектакль «Тектоника чувств» в театре «Красный факел»

Современные пьесы — не лучший способ изучать нравы поколения, однако рабочий. Например, в XVIII веке были тексты о безумных поступках, битвах и даже романтичной смерти во имя любви, к началу XX века чувство стало трагическим — люди из-за него ломали жизни и страдали. Ближе к нашему времени появилась новая грань — страх любви, страх отказа, отказ от любви во имя ментальной безопасности. Но пьеса «Тектоника чувств» Эрика Эмманюэля Шмитта выводит конфликт на новый уровень — самонакручивание из-за любви. Когда человек уже твой, но ты не можешь расслабиться и наслаждаться жизнью. Сегодня рассмотрим спектакль «Тектоника чувств» в театре «Красный факел» в Новосибирске. Режиссёр Сергей Чехов.

Читать дальше

В ближайшие дни

Калека с острова Инишмаан
16+
Комедия
Калека с острова Инишмаан
4 октября в 18:00 Старый дом
от 700 ₽
Три кота, или Праздник друзей
0+
Детский Кукольный
Три кота, или Праздник друзей
26 августа в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Три кота, или Праздник друзей
0+
Детский Кукольный
Три кота, или Праздник друзей
3 сентября в 11:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше