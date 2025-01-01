Спектакль Тектоника чувств

Описание спектакля

Авторы спектакля глубоко касаются темы неразделенной любви и моральных дилемм. Главная героиня, Диана Помрей, сталкивается с неожиданными открытиями о своем возлюбленном Ришаре, что заставляет ее пересмотреть свои чувства и принципы.

Сюжет

Диана Помрей, перед лицом правды о Ришаре, сталкивается с моральными выборами: от жажды мести до искреннего желания его счастья. Вопросы о гордыне, самопожертвовании и истинной любви остаются открытыми.