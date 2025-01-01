Мастер-класс по созданию рельефа в Доме художника: окунитесь в мир художественного творчества

Рельеф — это не просто элемент декора, а важная часть архитектурного наследия России. На нашем мастер-классе вы сможете погрузиться в эту увлекательную тему и создать собственный рельеф на холсте размером 30х40 см.

Что вас ожидает?

Под руководством опытного преподавателя вы:

узнаете об истории рельефа на Руси;

изучите различные виды текстурной пасты;

научитесь смешивать и наносить пасту на поверхность холста.

Продолжительность и стоимость

Мастер-класс продлится 2 часа. Обратите внимание, что материалы для работы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно. Стоимость необходимых материалов составит 500 рублей.

Ждем вас на нашем мастер-классе! Это отличная возможность развить свои творческие навыки и узнать больше о рельефной живописи.