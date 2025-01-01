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Текстурные шедевры
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Текстурные шедевры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию рельефа в Доме художника: окунитесь в мир художественного творчества

Рельеф — это не просто элемент декора, а важная часть архитектурного наследия России. На нашем мастер-классе вы сможете погрузиться в эту увлекательную тему и создать собственный рельеф на холсте размером 30х40 см.

Что вас ожидает?

Под руководством опытного преподавателя вы:

  • узнаете об истории рельефа на Руси;
  • изучите различные виды текстурной пасты;
  • научитесь смешивать и наносить пасту на поверхность холста.

Продолжительность и стоимость

Мастер-класс продлится 2 часа. Обратите внимание, что материалы для работы не входят в стоимость билета и оплачиваются отдельно. Стоимость необходимых материалов составит 500 рублей.

Ждем вас на нашем мастер-классе! Это отличная возможность развить свои творческие навыки и узнать больше о рельефной живописи.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 1 августа
Дом художника Красноярск, просп. Мира, 56
18:00 от 1200 ₽

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