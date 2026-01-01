Оповещения от Киноафиши
Концерт группы «Технология» в клубе Jagger

Клуб Jagger приглашает вас стать свидетелями грандиозного концерта группы «Технология». Этот известный коллектив, основанный в 1990 году, подарит зрителям атмосферу ностальгии и музыкального эксперимента.

На концерте прозвучат культовые хиты, которые долгое время занимали верхние строчки хит-парадов 90-х: «Всё, что ты хочешь», «Странные танцы» и «Нажми на кнопку». Эти песни по праву считаются классикой и до сих пор любимы многими. В дополнение к ним группа представит свежие композиции, что сделает вечер еще более запоминающимся.

Уникальное сочетание современного видеоряда с классическими хитами создаст атмосферу, в которой каждый сможет насладиться музыкой по-новому. Концерт привлечет внимание не только поклонников синти-попа и техно, но и всех, кто ценит музыкальные эксперименты и качественные выступления.

Март
13 марта пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1500 ₽

Джаз 60-х годов
12+
Джаз
Джаз 60-х годов
16 апреля в 19:00 Филармония джазовой музыки
от 1600 ₽
Андрей Атлас / Стендап-концерт
18+
Юмор
Андрей Атлас / Стендап-концерт
19 марта в 21:30 Stage Standup Club
Билеты
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
16 мая в 17:10 Поправка
от 690 ₽
