Легенды 90-х: Концерт группы «ТЕХНОЛОГИЯ» в Петербурге

«Всё, что ты хочешь», «Странные танцы», «Нажми на кнопку», «Полчаса», «Холодный след», «Сигнал», «Сегодня ночью» — эти песни долгое время занимали верхние строчки хит-парадов 90-х по всей стране. Группа «ТЕХНОЛОГИЯ», основанная в 1990 году, действительно опередила свое время.

Успех и влияние на музыку

Несмотря на непривычное звучание стилей синти-поп и техно, в начале 90-х группа проводила до четырех концертов в день, а их песни становились визитной карточкой музыкальной сцены. Вокал Владимира Нечитайло, пронизанный притягательной холодностью, стал символом эпохи.

Современный этап

Сегодня, спустя 35 лет, группа не теряет своей актуальности. «ТЕХНОЛОГИЯ» активно гастролирует и записывает новые песни, не боясь экспериментировать со звуком. Это привлекает не только давних поклонников, но и внимание молодежи.

Концерт, который нельзя пропустить

Обновленный современный саунд, оригинальный видеоряд и подача в сочетании с любимыми хитами и новыми композициями создадут незабываемую атмосферу на концерте. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!