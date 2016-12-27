Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Технология. Большой новогодний концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Технология. Большой новогодний концерт

Технология. Большой новогодний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Культовая группа «Технология» возвращается в Москву с предновогодним концертом

Культовая синти-поп группа «Технология» снова на сцене! На этот раз музыканты приглашают зрителей вспомнить их самые громкие хиты, а также редкие композиции из концептуальных альбомов. Этот концерт promises a nostalgic experience for fans of the synth-pop genre.

Классика синти-попа

Музыка «Технологии» уходит корнями в 1980-1990-е годы, однако её звучание остается актуальным и сегодня. Синти-поп-культура всегда в тренде и продолжает влиять на современное музыкальное окружение.

Новая программа

Специально для этого выступления группа расширила свою программу и обновила звучание известных композиций. Это отличная возможность насладиться старыми любимыми треками с новым звучанием.

Автограф-сессия

После концерта всех зрителей ждет автограф-сессия. Артисты рады будут пообщаться с поклонниками, подписать диски и постеры, а также сделать совместные фотографии на фоне специального праздничного пресс-волла.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите сами и приводите друзей!

Нажмём на кнопку вместе!

Купить билет на концерт Технология. Большой новогодний концерт

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»
0+
Живая музыка
Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»
27 декабря в 15:00 Большой зал Консерватории
от 2000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
22 декабря в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band
6+
Джаз
Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band
15 марта в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше