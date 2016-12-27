Технология. Большой новогодний концерт

Культовая группа «Технология» возвращается в Москву с предновогодним концертом

Культовая синти-поп группа «Технология» снова на сцене! На этот раз музыканты приглашают зрителей вспомнить их самые громкие хиты, а также редкие композиции из концептуальных альбомов. Этот концерт promises a nostalgic experience for fans of the synth-pop genre.

Классика синти-попа

Музыка «Технологии» уходит корнями в 1980-1990-е годы, однако её звучание остается актуальным и сегодня. Синти-поп-культура всегда в тренде и продолжает влиять на современное музыкальное окружение.

Новая программа

Специально для этого выступления группа расширила свою программу и обновила звучание известных композиций. Это отличная возможность насладиться старыми любимыми треками с новым звучанием.

Автограф-сессия

После концерта всех зрителей ждет автограф-сессия. Артисты рады будут пообщаться с поклонниками, подписать диски и постеры, а также сделать совместные фотографии на фоне специального праздничного пресс-волла.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Приходите сами и приводите друзей!

Нажмём на кнопку вместе!