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Технология. Большой летний концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Технология. Большой летний концерт

Технология. Большой летний концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Возвращение легенды: концерт группы «Технология»

Основополагающая русская синти-поп команда «Технология» вновь порадует своих поклонников, выступив на нашей сцене с программой, в которую вошли все главные хиты. Эта группа в начале 90-х годов прославилась своим уникальным звучанием, сочетая электро-поп и техно, что сделало её настоящим феноменом музыкальной индустрии.

Исторический контекст

В период своего расцвета «Технология» давала по четыре концерта в день при полных аншлагах. Хиты группы знала вся страна, а пронизывающий холодный вокал Владимира Нечитайло и стильные образы суровых парней в кожаных куртках стали символами эпохи. Даже спустя десятилетия, невозможно не вспомнить о их влиянии на музыкальную сцену.

Современные реалии

Сегодня «Технология» продолжает удивлять своих слушателей. Группа активно гастролирует и записывает новые треки, не боясь экспериментировать со звуком. Обновленный актуальный саунд и оригинальный видеоряд, в сочетании с любимыми хитами, создадут уникальную атмосферу на концерте.

Что ожидать на концерте?

Не упустите возможность увидеть этот уникальный музыкальный феномен в действии! Концерт пройдет в клубе «Тонны», где вы сможете насладиться не только любимыми мелодиями, но и фирменной подачей группы. Ожидайте незабываемые эмоции и погружение в мир синти-попа!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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