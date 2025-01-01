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Техно-месса при свечах
Билеты от 2500₽
Киноафиша Техно-месса при свечах

Техно-месса при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Техно-месса: Музыка в свете тысяча свечей

«Техно-месса» — это событие, которое не оставит равнодушными любителей музыкальных экспериментов и необычных форматов. В этой уникальной постановке сочетаются завораживающие живые голоса певцов, мощь электронного звучания и тембры симфонического оркестра.

Звучание двух миров

В исполнении техно-хора PALESTRINA и мультижанрового электронного дуэта MATTGENE прозвучат шедевры классической музыки, а также хиты из месс и реквиемов великих композиторов. Все это представлено в свежей и актуальной трактовке.

Творческое переосмысление

Как отмечает дирижёр проекта Гадель Абдурахманов, «при создании концерта мы вдохновлялись строением классических месс и реквиемов. В программе обязательно встретятся традиционные части католических богослужений: архаичное Kyrie, полные напряжения Dies Irae и Agnus Dei. Наша задача заключалась в том, чтобы переосмыслить саму форму мессы и показать её в новом свете.»

Эмоции и воспоминания

Финальная часть «Техно-мессы» поразит зрителей величественной и необратимой «O Fortuna», что подчеркивает альтернативный подход к музыкальному материалу. Программа гармонично сплетает классику и современность, создавая магию красоты человеческого голоса и идеальную выверенность цифровой музыки.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, который подарит яркие эмоции и особенные воспоминания о соприкосновении с музыкой при свете 1000 свечей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2500 ₽

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