Техно-месса при свечах

Техно-месса: Музыка в свете тысяча свечей

«Техно-месса» — это событие, которое не оставит равнодушными любителей музыкальных экспериментов и необычных форматов. В этой уникальной постановке сочетаются завораживающие живые голоса певцов, мощь электронного звучания и тембры симфонического оркестра.

Звучание двух миров

В исполнении техно-хора PALESTRINA и мультижанрового электронного дуэта MATTGENE прозвучат шедевры классической музыки, а также хиты из месс и реквиемов великих композиторов. Все это представлено в свежей и актуальной трактовке.

Творческое переосмысление

Как отмечает дирижёр проекта Гадель Абдурахманов, «при создании концерта мы вдохновлялись строением классических месс и реквиемов. В программе обязательно встретятся традиционные части католических богослужений: архаичное Kyrie, полные напряжения Dies Irae и Agnus Dei. Наша задача заключалась в том, чтобы переосмыслить саму форму мессы и показать её в новом свете.»

Эмоции и воспоминания

Финальная часть «Техно-мессы» поразит зрителей величественной и необратимой «O Fortuna», что подчеркивает альтернативный подход к музыкальному материалу. Программа гармонично сплетает классику и современность, создавая магию красоты человеческого голоса и идеальную выверенность цифровой музыки.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер, который подарит яркие эмоции и особенные воспоминания о соприкосновении с музыкой при свете 1000 свечей!