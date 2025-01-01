Меню
Техничка-шоу «Рекламщики»
Киноафиша Техничка-шоу «Рекламщики»

Техничка-шоу «Рекламщики»

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Уникальная стратегия продвижения от лучших специалистов стендапа

Приглашаем вас на захватывающее шоу, где рекламщики, комики и маркетологи соберутся вместе, чтобы придумать уникальную стратегию продвижения вашего товара или бренда. Это мероприятие станет не только интересным, но и полезным для всех, кто хочет выделить свой продукт на фоне конкурентов.

Чем уникально это шоу?

В формате выступления участники представят оригинальные идеи и нестандартные подходы к рекламе. Вы сможете увидеть, как креативные умы работают под давлением времени, создавая живые, запоминающиеся кампании прямо на глазах у зрителей.

Кому это интересно?

Шоу будет интересно не только профессионалам в области маркетинга и рекламы, но и владельцам бизнесов, которые стремятся улучшить свою привлекательность на рынке. Участие в этом мероприятии поможет вам получить новые идеи и вдохновение для продвижения вашего бренда.

Что вас ждет на спектакле?

Вы увидите, как хорошо известные в кругах маркетинга личности взаимодействуют друг с другом, обсуждают насущные проблемы и предлагают креативные решения. Каждое выступление будет наполнено юмором и остроумием, что сделает атмосферу лёгкой и непринужденной.

Не упустите шанс!

Это увлекательное шоу обещает стать незабываемым опытом для всех зрителей. Не упустите возможность стать частью этого творческого процесса и, возможно, получить новые идеи для своего бизнеса. Присоединяйтесь к нам и вдохновитесь на успешные свершения!

28 сентября
Standup Café Москва, Покровка, 16
19:30 от 499 ₽

