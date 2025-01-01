Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Техничка нового шоу «Комики»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Техничка нового шоу «Комики»

Техничка нового шоу «Комики»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Техническая вечеринка нового шоу «Комики».

Купить билет на концерт Техничка нового шоу «Комики»

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
15:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
4 декабря в 19:00 Petter
от 2000 ₽
Tango Orchestra Misterioso
18+
Джаз
Tango Orchestra Misterioso
10 февраля в 20:30 Союз композиторов
Билеты
Stand Up от опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up от опытных комиков
2 января в 18:00 Club №1
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше