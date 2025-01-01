Меню
О концерте
Билеты от 1000₽
Техничка нового шоу «Комики»
18+
юмор
вечеринка
Возраст
18+
О концерте
Техническая вечеринка нового шоу «Комики».
Развернуть
Купить билет на концерт Техничка нового шоу «Комики»
Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря
суббота
15:30
Still Standup Moscow
Москва, Покровка, 17, стр. 5
Купить билеты
от 1000 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Женский Stand Up
4 декабря в 19:00
Petter
от 2000 ₽
18+
Джаз
Tango Orchestra Misterioso
10 февраля в 20:30
Союз композиторов
Билеты
18+
Юмор
Stand Up от опытных комиков
2 января в 18:00
Club №1
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
