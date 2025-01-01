Меню
Техническая вечеринка Stand Up на ТНТ
Билеты от 300₽
Киноафиша Техническая вечеринка Stand Up на ТНТ

Техническая вечеринка Stand Up на ТНТ

18+
Возраст 18+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Комики с телепроекта «Stand Up» в Black Loft

Приглашаем вас на уникальное событие — выступление комиков из популярного телепроекта «Stand Up» на ТНТ! Каждый вечер на сцене Black Loft (by Bolshevik Loft) вас ждет свежий состав талантливых комиков, которые проверяют свои шутки перед съемками.

Уникальная атмосфера Black Loft

Black Loft — это стильное и модное пространство, которое создает атмосферу погружения под воду возле маяка. Здесь вы сможете не только насладиться выступлением, но и ощутить особую атмосферу этого места.

Кулинарные удовольствия

Для вашего удобства в Black Loft работает коктейль-бар и ресторан с авторской европейской и русской кухней. Рекомендуем приходить заранее, чтобы насладиться вкусной едой и напитками перед началом программы.

Время и возрастное ограничение

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Это отличное время, чтобы пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед шоу. Обратите внимание, что мероприятие имеет возрастное ограничение 18+.

Не упустите возможность увидеть лучших комиков в уютной атмосфере Black Loft. Мы гарантируем вам незабываемый вечер!

Расписание

12 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
19:00 от 300 ₽

