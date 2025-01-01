Спектакль Тэффи и ее Демоническая женщина

Театральное шоу за столиками «Каменный гость»

Театральное шоу «Каменный гость» — это не просто спектакль, а уникальное событие в атмосфере уютного кафе. Вас ждёт отменный русский юмор XX века, когда создавалась великая юмористическая литература, творили Ильф и Петров, Аверченко, Зощенко, а также единственная женщина-сатирик и драматург Надежда Тэффи.

Представьте себе вечер в Москве... бокал вина в руках, вкусный ужин на столе и отменный литературный юмор, переплетающийся с настоящим театром!

Литературные истории

В рамках монологов авторы представят рассказы о любви, женщинах, театре и нравах времени НЭПа. Эти истории предлагают прекрасную палитру России: красивой, ироничной и очень любимой. А также — абсолютный хит: «Рецепт, как стать демонической женщиной», который актуален и по сей день!

Атмосфера и удобство

В антракте во время вашего отдыха звучит музыка 1920-х годов. Вы сможете насладиться изысканными блюдами по умеренным ценам, заказать чайник чая или бокал с вашим любимым напитком.

Вас ждет непринужденная атмосфера литературного бара в стиле Санкт-Петербурга. Данная формат включает в себя моноспектакль, состоящий из трёх историй по 15 минут. В антракте вы можете заказать еду и напитки из меню, а в завершение — увлекательный интерактив и фотосессию.

Рассадка и комфорт

Ресторанная рассадка обеспечивает уютное пространство: за столиком окажетесь только вы и ваша компания при заказе от двух билетов. Без общих столов — только личное пространство для наслаждения вечерним театром.