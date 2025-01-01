Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тэффи. Бег
Киноафиша Тэффи. Бег

Спектакль Тэффи. Бег

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Правдивая история с элементами балагана

Спектакль основан на книге Надежды Тэффи «Воспоминания» и стихотворениях Александра Блока, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Надежда Тэффи, известная как «королева русского юмора», покинула Россию в 1919 году. Полтора года ее путешествие проходило по стране, охваченной гражданской войной.

Свои «Воспоминания» она начала писать в 1928 году в Париже. Эта книга, одновременно правдивая, остроумная, ироничная и горькая, является не только образцом великолепной русской прозы, но и ярким литературным свидетельством о том времени. Как отметил литературовед Борис Аверин: «из калейдоскопа судеб и лиц возникает в ‘Воспоминаниях’ Тэффи картина ‘взвихренной Руси’».

Театральный замысел

Авторы спектакля пытаются осмыслить этот образ, сделать его осязаемым, объемным и звучащим. Лейтмотивом замысла становится бег как вечное возвращение — круг, который ведет из прошлого в настоящее и обратно. Героини спектакля затягиваются в водоворот, в это вечное кружение «калейдоскопа судеб и лиц».

Смешение жанров

В отчаянной попытке удержаться в наступившей гротескной реальности они оказываются на краю жизненной пропасти. Здесь смешиваются смешное и страшное, высокое и низкое, поэзия и балаган. Эту жизнь на краю, за которым тьма и неизвестность, освещают редкие мгновения покоя. В пасхальную ночь, в море, вдруг слышишь далекий благовест — как тихий оклик из детства. Прошлое накрывает и поддерживает, даря надежду и свет.

Команда спектакля

  • Идея и инсценировка: Анна Геллер
  • Авторы спектакля: Анна Геллер и Алиса Варова
  • Свет: Василий Ковалев
  • Звук: Павел Ховрачев
  • В спектакле заняты: Анна Геллер и Алиса Варова
В ролях
Анна Геллер
Алиса Варова

Купить билет на спектакль Тэффи. Бег

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Квест «Сказка — Ложь»
12+
Иммерсивный
Квест «Сказка — Ложь»
4 декабря в 18:50 «Взаперти» на Загородном
от 5100 ₽
Квест «​Место преступления»​
12+
Иммерсивный
Квест «​Место преступления»​
31 октября в 16:30 «Взаперти» на Миллионной
от 4800 ₽
Муми-тролль и комета
Музыка Детский
Муми-тролль и комета
5 октября в 12:00 Дом Кочневой
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше