Спектакль Тэффи. Бег

Правдивая история с элементами балагана

Спектакль основан на книге Надежды Тэффи «Воспоминания» и стихотворениях Александра Блока, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Надежда Тэффи, известная как «королева русского юмора», покинула Россию в 1919 году. Полтора года ее путешествие проходило по стране, охваченной гражданской войной.

Свои «Воспоминания» она начала писать в 1928 году в Париже. Эта книга, одновременно правдивая, остроумная, ироничная и горькая, является не только образцом великолепной русской прозы, но и ярким литературным свидетельством о том времени. Как отметил литературовед Борис Аверин: «из калейдоскопа судеб и лиц возникает в ‘Воспоминаниях’ Тэффи картина ‘взвихренной Руси’».

Театральный замысел

Авторы спектакля пытаются осмыслить этот образ, сделать его осязаемым, объемным и звучащим. Лейтмотивом замысла становится бег как вечное возвращение — круг, который ведет из прошлого в настоящее и обратно. Героини спектакля затягиваются в водоворот, в это вечное кружение «калейдоскопа судеб и лиц».

Смешение жанров

В отчаянной попытке удержаться в наступившей гротескной реальности они оказываются на краю жизненной пропасти. Здесь смешиваются смешное и страшное, высокое и низкое, поэзия и балаган. Эту жизнь на краю, за которым тьма и неизвестность, освещают редкие мгновения покоя. В пасхальную ночь, в море, вдруг слышишь далекий благовест — как тихий оклик из детства. Прошлое накрывает и поддерживает, даря надежду и свет.

