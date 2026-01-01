Течение времени

Приглашаем вас на уникальный концерт в Камерном зале, где прозвучат произведения, переосмысляющие традиционные формы струнного квартета. Вас ждет интересная программа, объединяющая разные стили и эпохи.
Концерт откроет вопрос: как будет звучать струнный квартет, если вторую скрипку заменить на виолончель? Этот нестандартный подход обещает вызвать интерес у зрителей и показать, как обогащается музыкальная палитра.
На этом концерте также можно будет ощутить дух танцев различных народов, перемещаясь от Венгрии до Испании. Все это создаст атмосферу, полную живых эмоций и культурного разнообразия.
Нельзя не упомянуть, что музыкальные впечатления могут стать прекрасным подарком к Рождеству. Приходите и насладитесь искусством музыки в камерной обстановке!
Концерт ведет Марина Принц, а за звуковым сопровождением будет Мясковский-квартет в составе: