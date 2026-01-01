Оповещения от Киноафиши
Течение времени

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка без границ: концерт в Камерном зале

Приглашаем вас на уникальный концерт в Камерном зале, где прозвучат произведения, переосмысляющие традиционные формы струнного квартета. Вас ждет интересная программа, объединяющая разные стили и эпохи.

Программа концерта

  • Аренский. Струнный квартет № 2
  • Викторов. «Panta rei» («Все течёт») для голоса и струнного квартета
  • Глазунов. Две новеллетты

Интерпретация и эксперименты

Концерт откроет вопрос: как будет звучать струнный квартет, если вторую скрипку заменить на виолончель? Этот нестандартный подход обещает вызвать интерес у зрителей и показать, как обогащается музыкальная палитра.

Музыкальные путешествия

На этом концерте также можно будет ощутить дух танцев различных народов, перемещаясь от Венгрии до Испании. Все это создаст атмосферу, полную живых эмоций и культурного разнообразия.

Лучший подарок к Рождеству

Нельзя не упомянуть, что музыкальные впечатления могут стать прекрасным подарком к Рождеству. Приходите и насладитесь искусством музыки в камерной обстановке!

Исполнители

Концерт ведет Марина Принц, а за звуковым сопровождением будет Мясковский-квартет в составе:

  • Александр Зинченко (скрипка)
  • Юлия Максимова (скрипка)
  • Владимир Зинченко (альт)
  • Алексей Кудинов (виолончель)

Купить билет на концерт Течение времени

Март
25 марта среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

