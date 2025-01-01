Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Театр&Музыка. Салих Сайдашев
Киноафиша Театр&Музыка. Салих Сайдашев

Спектакль Театр&Музыка. Салих Сайдашев

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 6+
Возраст 6+

О спектакле

Творческий вечер, посвященный Салиху Сайдашеву

Программа «Театр & Музыка» предлагает зрителям уникальный творческий вечер, в котором музыка известного татарского композитора Салиха Сайдашева гармонично переплетается с театральными элементами. Это не просто концерт, а целостное искусство, которое открывает новые грани музыкального наследия Сайдашева.

Загляните в мир музыки и театра

В рамках вечера прозвучат наиболее знаковые произведения композитора, включая его знаменитые музыкальные произведения, которые стали основой татарской классической музыки. Вы сможете увидеть, как театральные элементы дополняют и обогащают музыкальный текст, создавая ценное культурное явление.

Интересные факты о Салихе Сайдашева

Салих Сайдашев считается одним из пионеров татарской музыки. Его работы не только отражают дух времени, но и вдохновляют художников и музыкантов разных поколений. На этом вечере вы найдете не только музыку, но и вдохновение для своего взгляда на театральное искусство.

Не пропустите возможность стать частью этого яркого события, где музыка и театр сливаются в единое целое.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше