Театрик «Зеленый Гусь»
Киноафиша Театрик «Зеленый Гусь»

Спектакль Театрик «Зеленый Гусь»

Постановка
Мимигранты 16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

Зелёный гусь: спектакль, который удивит

Клоун-мим-театр «Мимигранты» представляет вашему вниманию уникальный спектакль по произведениям польского лирика Константы Ильдефонса Галчинского. Это самый знаменитый и самый маленький театрик в мире «Зелёный гусь». Вам предстоит увидеть непревзойдённое сочетание абсурда и сатиры, которое задаёт тон всему событию.

Творчество Галчинского

Константы Ильдефонс Галчинский, король абсурда 20-го века, известен своей способностью смешивать уличные и высокохудожественные мотивы. В его произведениях воедино сливаются барокко и moderne, логика с нелогичностью. Многие считают его предтечей массовой культуры, и именно его воображение стало основой для создания «Зелёного гуся».

Спектакль в жанре кабаре

Спектакль имеет жанровую определённость как кабаре, что позволяет актёрам свободно импровизировать. На сцене можно ожидать неожиданных поворотов сюжета, изменения ролей и даже появления новых персонажей прямо на глазах у зрителей. Кабаре – это платформа для коротких историй, скетчей и непосредственного общения с публикой, где авторская речь звучит из уст условного конферансье.

Креативная команда

Режиссёр Татьяна Дрёмова, известная работами в театре, объединяет талантливую команду актёров: Никита Кузьмин, Мария Маджаро, Олег Крамарь, Евгений Борисов и Алексей Ильинский. Они создадут атмосферу удивления и сатиры, которая привлечёт любителей оригинальных театральных постановок.

Что вас ожидает

Спектакль-калейдоскоп смешных и лирических миниатюр станет настоящей притчей о Создателе и его Создании, обогатит зрительское восприятие новыми смыслами и неожиданными находками. Это уникальное сочетание драматического и клоунского жанров подарит вам незабываемые эмоции.

В других городах
Январь
31 января суббота
18:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

