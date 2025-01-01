Часто после спектаклей зрители говорят:
Он так круто вошёл в роль! Но важнее понять, откуда он вошёл и как потом вышел? Чтобы сыграть по-настоящему искренне, актёру нужно внутренне освободиться — от суеты в голове, зажатости в теле и накопленных эмоций. Этому также учатся через простые, но глубокие практики.
Женя Львова, режиссёр и преподаватель театральных дисциплин, уверена, что такие практики полезны всем, не только артистам.
Только из мягкого, свободного состояния можно заниматься творчеством, будь то решение математической задачи, приготовление яичницы или создание спектакля. Видя лицо человека, который начал свободно дышать и снял с лица
мышечную маску, кажется, что оно начинает светиться изнутри — и это невероятно красиво.
Если вы часто чувствуете усталость, не можете расслабиться и хотите вновь ощутить себя живым, тёплым и настоящим, приходите к нам. Мы проведём четыре дня в пространстве, где можно быть собой.
Мы затронем важные вопросы:
я не успеюперед важным мероприятием?
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