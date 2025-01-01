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Театральный роман (Записки покойника)
Билеты от 15000₽
Киноафиша Театральный роман (Записки покойника)

Спектакль Театральный роман (Записки покойника)

Последний спектакль Петра Фоменко
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Театр и его закулисье у Булгакова

У любого благополучного театра после двадцати лет жизни существует опасность забронзоветь, стать памятником самому себе, академическим фасадом меняющейся театральной жизни. Самоирония может оказаться прививкой от слишком серьезного отношения к себе. Наступил момент, когда театру понадобилось взглянуть на себя сквозь призму Булгакова.

Булгаков как зеркало театра

Сходство с мхатовскими прототипами оказалось второстепенным. Мы искали смешное и грустное, а порой и горькое — в себе. П. Н. Фоменко предложил «Театральный роман» М. Булгакова для самостоятельных актерских работ. Кирилл Пирогов, исполнитель роли Максудова, и несколько актеров показали булгаковские отрывки на «Вечере проб и ошибок», и после года репетиций мы сочли возможным представить этот спектакль на суд зрителей.

Максудов и его проклятие

Прельстившись изнаночной стороной жизни театра, главный герой, молодой автор Максудов, обретает свой мир, который становится его проклятием. Театральная очерченность волшебного мира и его закулисье напоминает путешествие без карты. Максудов попадает в непонятное чудесное место, как во сне, где все время происходит что-то непостижимое, по законам другой, театральной, правды, иной логики — несколько кафкианской.

Любовь и отчаяние в театре

Очарование и влюбленность разбиваются о жестокость и непредсказуемость театрального мира. Театральный человек — личность, воспринимающая жизнь по законам сцены. Это делает его и уязвимым, и безжалостным. Для одиночки-автора соблазн волшебного чарующего мира — в коллективной кипучей деятельности, которая ничем для него не кончается. Одиночка оказывается вытесненным наружу. Максудова раздирает двуединое противоречивое чувство любви-ненависти. Очарованность сменяется отчаянием. Театр не прощает никакой эйфории, никаких восторгов. Театр причиняет и боль, и радость. Чего больше? У каждого по-своему.

Важно знать

Во время действия спектакля артисты курят на сцене, также для создания различных сценических эффектов используется дым-машина. Просим учесть эту информацию, планируя посещение данного спектакля.

Состав спектакля

В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами:

  • Сергей Леонтьевич Максудов — Кирилл Пирогов
  • Ликоспастов, пожилой литератор — Владимир Топцов
  • Егор Нилович Лесопенов, немолодой литератор — Тагир Рахимов
  • Первая разведенная жена — Наталия Курдюбова
  • Вторая разведенная жена — Вера Строкова
  • Журналист из «Гудка» — Дмитрий Рудков
  • Гитарист — Юрий Буторин
  • Эссеист Баклажанов — Игорь Войнаровский
  • Михаил Крылов — Измаил Александрович Бондаревский
  • Деверь из Тетюшей — Сергей Якубенко
  • Нянька — Лилия Егорова
  • Юлия Камышева — Илья Иванович Рудольфи
  • Гриша Айвазовский — Томас Моцкус
  • Иван Васильевич, один из двух директоров театра — Максим Литовченко
  • Августа Авдеевна Менажраки, секретарь Ивана Васильевича — Мадлен Джабраилова
  • Поликсена Васильевна Торопецкая, секретарь Аристарха Платоновича — Галина Тюнина
  • Гавриил Степанович, заведующий материальным фондом театра — Олег Нирян
  • Михаил Алексеевич Панин, заведующий литературной частью — Дмитрий Рудков
  • Антон Антонович Княжевич, заведующий приемом пьес — Николай Орловский
  • Филипп Филиппович Тулумбасов, главный администратор театра — Дмитрий Захаров
  • Настасья Ивановна Колдыбаева, тётушка Ивана Васильевича — Людмила Максакова
  • Ипполит Павлович — Анатолий Горячев
  • Рустэм Юскаев — Валентин Конрадович
  • Виталий Метлин — Герасим Николаевич Горностаев
  • Федор Владимирович — Сергей Якубенко
  • Людмила Сильверстовна Пряхина — Галина Кашковская
  • Петр Петрович Бомбардов — Никита Тюнин
  • Елагин — Игорь Войнаровский
  • Вешнякова — Вера Строкова
Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Владимир Топцов
Владимир Топцов
Тагир Рахимов
Дмитрий Рудков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 15000 ₽

Фотографии

Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника) Театральный роман (Записки покойника)

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