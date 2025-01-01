Спектакль Театральный роман (Записки покойника)

Театр и его закулисье у Булгакова

У любого благополучного театра после двадцати лет жизни существует опасность забронзоветь, стать памятником самому себе, академическим фасадом меняющейся театральной жизни. Самоирония может оказаться прививкой от слишком серьезного отношения к себе. Наступил момент, когда театру понадобилось взглянуть на себя сквозь призму Булгакова.

Булгаков как зеркало театра

Сходство с мхатовскими прототипами оказалось второстепенным. Мы искали смешное и грустное, а порой и горькое — в себе. П. Н. Фоменко предложил «Театральный роман» М. Булгакова для самостоятельных актерских работ. Кирилл Пирогов, исполнитель роли Максудова, и несколько актеров показали булгаковские отрывки на «Вечере проб и ошибок», и после года репетиций мы сочли возможным представить этот спектакль на суд зрителей.

Максудов и его проклятие

Прельстившись изнаночной стороной жизни театра, главный герой, молодой автор Максудов, обретает свой мир, который становится его проклятием. Театральная очерченность волшебного мира и его закулисье напоминает путешествие без карты. Максудов попадает в непонятное чудесное место, как во сне, где все время происходит что-то непостижимое, по законам другой, театральной, правды, иной логики — несколько кафкианской.

Любовь и отчаяние в театре

Очарование и влюбленность разбиваются о жестокость и непредсказуемость театрального мира. Театральный человек — личность, воспринимающая жизнь по законам сцены. Это делает его и уязвимым, и безжалостным. Для одиночки-автора соблазн волшебного чарующего мира — в коллективной кипучей деятельности, которая ничем для него не кончается. Одиночка оказывается вытесненным наружу. Максудова раздирает двуединое противоречивое чувство любви-ненависти. Очарованность сменяется отчаянием. Театр не прощает никакой эйфории, никаких восторгов. Театр причиняет и боль, и радость. Чего больше? У каждого по-своему.

Важно знать

Во время действия спектакля артисты курят на сцене, также для создания различных сценических эффектов используется дым-машина. Просим учесть эту информацию, планируя посещение данного спектакля.

Состав спектакля

В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами: