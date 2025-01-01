Спектакль Театральный роман. Записки покойника

Моноспектакль по Булгакову

«Записки покойника» — автобиографическое произведение Михаила Булгакова, ставшее для режиссёра и актёра Игоря Ларина поводом для исследования магической природы театра. Спектакль раскрывает двойственную силу этого искусства — одновременно божественную и бесовскую, способную как возвысить, так и разрушить человека, окунувшегося в его закулисную жизнь.

Судьба Максудова: смешное и грустное

Главный герой, писатель Максудов, становится проводником в сложный мир театральной жизни. В этой одновременно смешной и грустной истории Игорь Ларин не только режиссёр, но и единственный актёр, исполняющий всех персонажей, что делает спектакль предельно личным и откровенным.

Признание в любви к искусству

Моноспектакль Ларина — это смелое признание в любви к театру, размышление о творческом пути и о том, что значит быть художником. Это откровенная постановка о вере, предназначении и сложном романе художника с театром — местом, где обнажается сама суть жизни и поиск собственного «я».