Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Театральный роман. Записки покойника
Киноафиша Театральный роман. Записки покойника

Спектакль Театральный роман. Записки покойника

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по Булгакову

«Записки покойника» — автобиографическое произведение Михаила Булгакова, ставшее для режиссёра и актёра Игоря Ларина поводом для исследования магической природы театра. Спектакль раскрывает двойственную силу этого искусства — одновременно божественную и бесовскую, способную как возвысить, так и разрушить человека, окунувшегося в его закулисную жизнь.

Судьба Максудова: смешное и грустное

Главный герой, писатель Максудов, становится проводником в сложный мир театральной жизни. В этой одновременно смешной и грустной истории Игорь Ларин не только режиссёр, но и единственный актёр, исполняющий всех персонажей, что делает спектакль предельно личным и откровенным.

Признание в любви к искусству

Моноспектакль Ларина — это смелое признание в любви к театру, размышление о творческом пути и о том, что значит быть художником. Это откровенная постановка о вере, предназначении и сложном романе художника с театром — местом, где обнажается сама суть жизни и поиск собственного «я».

Режиссер
Игорь Ларин
В ролях
Игорь Ларин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Дубровский
12+
Драма
Дубровский
10 сентября в 19:00 Пушкинская школа Владимира Рецептера
от 1500 ₽
У ковчега в 8
12+
Драма
У ковчега в 8
29 сентября в 20:00 Курт
от 1100 ₽
Дульсинея
16+
Драма
Дульсинея
18 октября в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше