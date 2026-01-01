Театральный орган в усадьбе. Шедевры киномузыки. Орган, вокал, гитара

Концерт киномузыки в старинной усадьбе Москвы

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат темы из популярных фильмов. Исполнение состоится в атмосферном зале старинной московской усадьбы, и подарит зрителям незабываемые впечатления от любимых кинопроизведений.

В программе — музыкальные композиции выдающихся композиторов, таких как И.С. Бах, А. Пьяццолла, М. Легран, Н. Рота, Л. Коэн и другие. Особую атмосферу создаст величественное звучание органа, которое раскроет всю палитру эмоций, заложенных в кинокомпозициях.

Исполнители

Светлана Белякова (вокал)

Ольга Кемова (орган)

Вадим Донау (гитара, электрогитара, баян, рояль, тайсёгото, семплер)

Исполнители — лауреаты международных конкурсов, которые вместе создадут гармоничное звучание для любителей киносаундтреков и ценителей органной музыки.