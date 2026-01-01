Театральный орган в усадьбе. Шедевры киномузыки. Орган, вокал, гитара
Театральный орган в усадьбе. Шедевры киномузыки. Орган, вокал, гитара

Продолжительность 90 минут
О концерте

Концерт киномузыки в старинной усадьбе Москвы

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат темы из популярных фильмов. Исполнение состоится в атмосферном зале старинной московской усадьбы, и подарит зрителям незабываемые впечатления от любимых кинопроизведений.

В программе — музыкальные композиции выдающихся композиторов, таких как И.С. Бах, А. Пьяццолла, М. Легран, Н. Рота, Л. Коэн и другие. Особую атмосферу создаст величественное звучание органа, которое раскроет всю палитру эмоций, заложенных в кинокомпозициях.

Исполнители

  • Светлана Белякова (вокал)
  • Ольга Кемова (орган)
  • Вадим Донау (гитара, электрогитара, баян, рояль, тайсёгото, семплер)

Исполнители — лауреаты международных конкурсов, которые вместе создадут гармоничное звучание для любителей киносаундтреков и ценителей органной музыки.

Август
16 августа воскресенье
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
