Театральный орган в усадьбе. Эйнауди при свечах

Концерт музыки Людовико Эйнауди в Концертном зале имени Ирины Архиповой

В Концертном зале имени Ирины Архиповой пройдет концерт, посвященный творчеству выдающегося современного композитора Людовико Эйнауди. Зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, исполняемыми на театральном органе, рояле и старинной скрипке работы Амати.

Исполнители концерта — лауреаты международных конкурсов, включая:

дуэт «ArtBene»;

Анна Ветлугина, титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве (орган);

Дмитрий Максименко, титульный органист англиканской церкви св. Андрея в Москве (фортепиано);

Александр Маломожнов (скрипка).

Композиции Эйнауди известны тем, что способны создать уникальную атмосферу, наполняя зал медитативными и вдохновляющими звуками. Его произведения исполняются по всему миру и неоднократно стали частью различных фестивалей.

Концерт будет особенно интересен любителям современной классической музыки и поклонникам Эйнауди, предоставляя возможность услышать его работу в живом исполнении.

