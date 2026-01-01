Театральный орган в усадьбе. Эйнауди при свечах
Билеты от 1500₽
6+
О концерте

Концерт музыки Людовико Эйнауди в Концертном зале имени Ирины Архиповой

В Концертном зале имени Ирины Архиповой пройдет концерт, посвященный творчеству выдающегося современного композитора Людовико Эйнауди. Зрители смогут насладиться волшебными мелодиями, исполняемыми на театральном органе, рояле и старинной скрипке работы Амати.

Исполнители концерта — лауреаты международных конкурсов, включая:

  • дуэт «ArtBene»;
  • Анна Ветлугина, титулярная органистка римско-католического кафедрального собора в Москве (орган);
  • Дмитрий Максименко, титульный органист англиканской церкви св. Андрея в Москве (фортепиано);
  • Александр Маломожнов (скрипка).

Композиции Эйнауди известны тем, что способны создать уникальную атмосферу, наполняя зал медитативными и вдохновляющими звуками. Его произведения исполняются по всему миру и неоднократно стали частью различных фестивалей.

Концерт будет особенно интересен любителям современной классической музыки и поклонникам Эйнауди, предоставляя возможность услышать его работу в живом исполнении.

Не упустите шанс узнать, как звучит современная классика в звуках театрального органа, рояля и скрипки на этом незабываемом концерте!

Июль
19 июля воскресенье
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1500 ₽

