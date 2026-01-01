Спектакль Театральные сказки

Оповещения от Киноафиши
Обучающая программа для юных зрителей Самарского театра оперы и балета

Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей на уникальную просветительскую программу по мотивам книги народной артистки России Илзе Лиепа. Главный герой спектакля — свет, который проведет юных зрителей сквозь таинственный мир театра.

Свет искусства, вдохновения и театральный свет раскроет секреты, как устроен театр. Дети узнают о зрительном зале, сцене и о том, как работают сценические механизмы. Особенно интригующей станет главная тайна: как на сцене все оживает.

Учащиеся Самарского хореографического училища и Школы при нем исполнят партии в этом увлекательном спектакле. Партнером проекта является Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа». Поддержку инициативе оказывает Министерство культуры Самарской области.

Ключевые творцы программы

  • Художественный руководитель проекта — народная артистка России Илзе Лиепа
  • Режиссёр-постановщик — Елизавета Навиславская
  • Хореографы-постановщики — Даниил Благов, Елизавета Навиславская
  • Художник по свету — Сергей Дильдин
  • Видео декорации — Дмитрий Громов
  • Художники по костюмам — Екатерина Котова, Наталья Буланова

Спектакль станет интересным событием для любителей театра и тех, кто хочет проникнуть в его внутреннюю жизнь. Не упустите возможность привнести яркие эмоции в повседневность ваших детей!

Март
9 марта понедельник
18:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
10 марта вторник
18:30
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

