Спектакль Театральные сказки

Обучающая программа для юных зрителей Самарского театра оперы и балета

Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей на уникальную просветительскую программу по мотивам книги народной артистки России Илзе Лиепа. Главный герой спектакля — свет, который проведет юных зрителей сквозь таинственный мир театра.

Свет искусства, вдохновения и театральный свет раскроет секреты, как устроен театр. Дети узнают о зрительном зале, сцене и о том, как работают сценические механизмы. Особенно интригующей станет главная тайна: как на сцене все оживает.

Учащиеся Самарского хореографического училища и Школы при нем исполнят партии в этом увлекательном спектакле. Партнером проекта является Благотворительный фонд содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа». Поддержку инициативе оказывает Министерство культуры Самарской области.

Ключевые творцы программы

Художественный руководитель проекта — народная артистка России Илзе Лиепа

Режиссёр-постановщик — Елизавета Навиславская

Хореографы-постановщики — Даниил Благов, Елизавета Навиславская

Художник по свету — Сергей Дильдин

Видео декорации — Дмитрий Громов

Художники по костюмам — Екатерина Котова, Наталья Буланова

Спектакль станет интересным событием для любителей театра и тех, кто хочет проникнуть в его внутреннюю жизнь. Не упустите возможность привнести яркие эмоции в повседневность ваших детей!