Театрально-экскурсионная программа по Омскому театру драму
Погружение в закулисье Омской драмы

В Омском драматическом театре проходят увлекательные экскурсии, которые подарят вам уникальную возможность узнать историю театра и его современные реалии. Эти экскурсии предназначены как для театралов, так и для тех, кто только начинает знакомство с миром театра.

Закулисный мир театра

Вы не только посетите парадные фойе, где встречают зрителей, но и заглянете за волшебную дверь с надписью «Служебный вход». Здесь вас ждет погружение в закулисный мир театра:

  • Актерское фойе, где готовятся к выступлениям;
  • Театральные цеха, где создаются декорации и костюмы;
  • Узнаете, как театр готовится к премьерам и что происходит в его повседневной жизни.

Театральная магия за кулисами

Во время экскурсии вы сможете увидеть, как монтируются декорации и устанавливается освещение для вечернего спектакля. Это шанс прикоснуться к театральной магии и узнать о трудоемком процессе подготовки к выступлениям.

Не упустите возможность узнать больше о жизни Омской драмы и стать частью её истории. Экскурсии проходят регулярно, поэтому обязательно запланируйте свой визит!

Омск, 10 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
18:00
