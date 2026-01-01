Театральная травма. Юлия Романцова
Постановка
Один театр 18+
Возраст 18+

О спектакле

Творческий вечер Юлии Романцовой в Краснодаре

«Театральная травма» — это уникальный сольный спектакль актрисы Юлии Романцовой. В нём она делится своими впечатлениями о театре в формате комедийного автобиографичного монолога, который сочетает элементы сторителлинга и стендапа.

Что ожидает зрителей? Юлия откровенно рассказывает о курьезах, с которыми сталкивалась на сцене, о своём профессиональном пути и личных переживаниях. Этот спектакль дарит возможность взглянуть на театральную жизнь изнутри и оценить все её тонкости и забавные моменты.

Постановка создаёт атмосферу близости и взаимодействия с публикой, поэтому она ориентирована на взрослую аудиторию. Это не просто развлекательное шоу, а визуально-эмоциональная история, которая заставляет задуматься и улыбнуться одновременно.

В ролях
Юлия Романцова
