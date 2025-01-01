Вдохните жизнь в старинные традиции семейного театра, который был популярен в конце XVIII - начале XIX века. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать частью нашего Семейного театра, где будут заниматься две параллельные группы: взрослая и детская. Приходите всей семьей или присоединяйтесь к нам по отдельности. Возраст участников — от 7 до 77 лет!
Занятия будут вести профессиональные актёры, действующие режиссёры и кастинг-директора театра и кино. Это шанс получить опыт от мастеров своего дела!
В нашу образовательную программу входят следующие дисциплины:
В результате занятий вы и ваши дети:
В период обучения запланированы встречи с известными актерами, режиссерами и деятелями театра и кино. Это уникальная возможность получить советы от профессионалов!
Когда: по четвергам с 18:00 до 20:00
Где: особняк Милютина (ул. Садовая, 4, м. Гостиный двор)
Стоимость: 7990₽ в месяц (8 часов занятий)
Специальное семейное предложение: 14990₽ на пару (родитель + ребёнок).
Подробности: teatr.blagorodstvo.com