Театральная студия «Традиции» приглашает на занятия актерским мастерством!

Вдохните жизнь в старинные традиции семейного театра, который был популярен в конце XVIII - начале XIX века. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать частью нашего Семейного театра, где будут заниматься две параллельные группы: взрослая и детская. Приходите всей семьей или присоединяйтесь к нам по отдельности. Возраст участников — от 7 до 77 лет!

Профессиональное руководство

Занятия будут вести профессиональные актёры, действующие режиссёры и кастинг-директора театра и кино. Это шанс получить опыт от мастеров своего дела!

Программа занятий

В нашу образовательную программу входят следующие дисциплины:

Актёрское мастерство

Сценическая речь

Сценическое движение

Танец

Что вы получите в результате?

В результате занятий вы и ваши дети:

Избавитесь от телесных зажимов и обретете внутреннюю свободу.

Узнаете, как работают тело, голос и воображение, а также раскроете свою индивидуальность.

Прокачаете внимательность, эмпатию и навыки работы в команде.

Расширите свои эмоциональные границы и начнете смело самовыражаться.

Будете чувствовать себя увереннее и свободнее.

Получите возможность участвовать в театральных постановках и съемках фильмов.

И многое другое!

Встречи с мастерами

В период обучения запланированы встречи с известными актерами, режиссерами и деятелями театра и кино. Это уникальная возможность получить советы от профессионалов!

График и стоимость

Когда: по четвергам с 18:00 до 20:00

Где: особняк Милютина (ул. Садовая, 4, м. Гостиный двор)

Стоимость: 7990₽ в месяц (8 часов занятий)

Специальное семейное предложение: 14990₽ на пару (родитель + ребёнок).

Подробности: teatr.blagorodstvo.com