Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Театральная студия «Семейный театр «Традиции» от Центра Благородного Воспитания
Киноафиша Театральная студия «Семейный театр «Традиции» от Центра Благородного Воспитания

Театральная студия «Семейный театр «Традиции» от Центра Благородного Воспитания

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Театральная студия «Традиции» приглашает на занятия актерским мастерством!

Вдохните жизнь в старинные традиции семейного театра, который был популярен в конце XVIII - начале XIX века. Мы предлагаем вам уникальную возможность стать частью нашего Семейного театра, где будут заниматься две параллельные группы: взрослая и детская. Приходите всей семьей или присоединяйтесь к нам по отдельности. Возраст участников — от 7 до 77 лет!

Профессиональное руководство

Занятия будут вести профессиональные актёры, действующие режиссёры и кастинг-директора театра и кино. Это шанс получить опыт от мастеров своего дела!

Программа занятий

В нашу образовательную программу входят следующие дисциплины:

  • Актёрское мастерство
  • Сценическая речь
  • Сценическое движение
  • Танец

Что вы получите в результате?

В результате занятий вы и ваши дети:

  • Избавитесь от телесных зажимов и обретете внутреннюю свободу.
  • Узнаете, как работают тело, голос и воображение, а также раскроете свою индивидуальность.
  • Прокачаете внимательность, эмпатию и навыки работы в команде.
  • Расширите свои эмоциональные границы и начнете смело самовыражаться.
  • Будете чувствовать себя увереннее и свободнее.
  • Получите возможность участвовать в театральных постановках и съемках фильмов.
  • И многое другое!

Встречи с мастерами

В период обучения запланированы встречи с известными актерами, режиссерами и деятелями театра и кино. Это уникальная возможность получить советы от профессионалов!

График и стоимость

Когда: по четвергам с 18:00 до 20:00
Где: особняк Милютина (ул. Садовая, 4, м. Гостиный двор)
Стоимость: 7990₽ в месяц (8 часов занятий)
Специальное семейное предложение: 14990₽ на пару (родитель + ребёнок).

Подробности: teatr.blagorodstvo.com

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Особняк Милютина Санкт-Петербург, Садовая, 4
18:00 от 7990 ₽

В ближайшие дни

Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
16+
Мастер-класс
Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
30 октября в 18:30 Арт-студия Кати Звездиной
от 4500 ₽
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
30 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
Надежда Бей. Корпоирреальность
6+
Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Надежда Бей. Корпоирреальность
11 сентября в 15:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 500 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше