Театральная студия для подростков в Ельцин Центре

Детский Центр «18» приглашает ребят от 12 до 16 лет стать участниками театральной студии. В этом сезоне программа будет сосредоточена на развитии внимания, воображения и фантазии, а также на создании художественного образа.

Учебный процесс

Под руководством опытной наставницы Валерии Созоновой, продюсера и театрального педагога, юные актеры будут изучать окружающий мир через наблюдения за людьми, животными и предметами. Все эмоции и впечатления будут превращаться в театральный язык.

Структура занятий

Программа первого полугодия разделена на два блока:

Первый блок: наблюдение за людьми, животными и предметами, сбор материала и создание этюдов;

Второй блок: наблюдение за известными артистами театра, кино и эстрады, знакомство с жанрами копирования и пародирования.

В конце первого полугодия участники театральной студии выступят на большом концерте и представят результаты своих наблюдений.

Расписание и рекомендации

Занятия проходят два раза в неделю: по четвергам и субботам. Четверги посвящены тренингам, а субботы — репетициям. Рекомендуется приходить в удобной одежде и обуви.

Обратите внимание, что в Детском Центре «18» гости и участники находятся без верхней одежды и в сменной обуви.