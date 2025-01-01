Меню
Театральная студия «ДТ!»
Детский Центр «18» приглашает ребят от 12 до 16 лет стать участниками театральной студии. В этом сезоне программа будет сосредоточена на развитии внимания, воображения и фантазии, а также на создании художественного образа.

Учебный процесс

Под руководством опытной наставницы Валерии Созоновой, продюсера и театрального педагога, юные актеры будут изучать окружающий мир через наблюдения за людьми, животными и предметами. Все эмоции и впечатления будут превращаться в театральный язык.

Структура занятий

Программа первого полугодия разделена на два блока:

  • Первый блок: наблюдение за людьми, животными и предметами, сбор материала и создание этюдов;
  • Второй блок: наблюдение за известными артистами театра, кино и эстрады, знакомство с жанрами копирования и пародирования.

В конце первого полугодия участники театральной студии выступят на большом концерте и представят результаты своих наблюдений.

Расписание и рекомендации

Занятия проходят два раза в неделю: по четвергам и субботам. Четверги посвящены тренингам, а субботы — репетициям. Рекомендуется приходить в удобной одежде и обуви.

Обратите внимание, что в Детском Центре «18» гости и участники находятся без верхней одежды и в сменной обуви.

Сентябрь
20 сентября суббота
16:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 450 ₽
25 сентября четверг
17:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 450 ₽
27 сентября суббота
16:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 450 ₽

