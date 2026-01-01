Оповещения от Киноафиши
Меню
Отмена
Театральная ночь «Куклы сквозь века: путешествие в ритме столетий»
Театральная ночь «Куклы сквозь века: путешествие в ритме столетий»

6+
Возраст 6+

О выставке

Куклы сквозь века: интерактивная ночь в Красноярском театре кукол

27 марта 2026 года Красноярский театр кукол приглашает всех на театральную ночь «Куклы сквозь века: путешествие в ритме столетий». Это уникальное событие приурочено к Международному дню театра и обещает интересное знакомство с историей кукольного искусства.

Программа мероприятия

В ходе вечера зрители смогут узнать об эволюции театральной куклы, проследив её развитие с древних времён до современности. В программе:

  • История кукол: рассказ о первых деревянных марионетках и их эволюции на протяжении веков.
  • Интерактив: путешествие по различным эпохам, демонстрирующее изменения в сценических технологиях.
  • Виды кукол: знакомство с различными системами кукольного театра, включая перчаточные, тростевые, теневые куклы и марионетки.

Не упустите возможность расширить свои знания о кукольном искусстве и насладиться живым театральным действием!

Купить билет на выставка Театральная ночь «Куклы сквозь века: путешествие в ритме столетий»

Март
27 марта пятница
18:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
20:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

