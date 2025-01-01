Спектакль Театральная арт-терапия

Приглашаем вас на занятия театральной терапией — уникальной форме искусства, где сцена встречается с глубокой внутренней работой над собой. Эти занятия подойдут всем, кто хочет:
Вас ожидает:
Важно отметить, что занятия не предполагают игры на сцене, импровизации или публичных выступлений. Театральная арт-терапия включает в себя все лучшие актёрские упражнения, направленные на работу с собой. Это пространство, где каждый может чувствовать себя комфортно и безопасно.
Театральная терапия — это ваш шаг к самопознанию через творчество. Места ограничены, поэтому спешите купить билет!
Рекомендуем приходить в удобной одежде, чтобы максимально насладиться процессом.