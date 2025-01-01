Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Театральная арт-терапия
Киноафиша Театральная арт-терапия

Спектакль Театральная арт-терапия

Продолжительность 2 часа

О спектакле

Театральная терапия: ваш шаг к самопознанию

Приглашаем вас на занятия театральной терапией — уникальной форме искусства, где сцена встречается с глубокой внутренней работой над собой. Эти занятия подойдут всем, кто хочет:

  • освободиться от внутренних зажимов,
  • развить уверенность в себе и способность выражать свои эмоции,
  • раскрыть творческий потенциал,
  • найти гармонию в общении с собой и окружающими.

Что вас ждет на занятиях?

Вас ожидает:

  • техники релаксации и снятия стресса,
  • работа с телом, голосом и эмоциями,
  • невероятная поддержка группы и вдохновляющая атмосфера.

Как проходят занятия?

Важно отметить, что занятия не предполагают игры на сцене, импровизации или публичных выступлений. Театральная арт-терапия включает в себя все лучшие актёрские упражнения, направленные на работу с собой. Это пространство, где каждый может чувствовать себя комфортно и безопасно.

Присоединяйтесь!

Театральная терапия — это ваш шаг к самопознанию через творчество. Места ограничены, поэтому спешите купить билет!

Рекомендуем приходить в удобной одежде, чтобы максимально насладиться процессом.

Купить билет на спектакль Театральная арт-терапия

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Playback-театр «Т.Р.И.» г. Алматы, Центр «Инсайт», Гоголя 201
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик со звездами от Ballet Globe
Балет
Щелкунчик со звездами от Ballet Globe
25 декабря в 13:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
от 15000 ₽
И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
21 декабря в 12:30 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Тәбәссүм
Музыка
Тәбәссүм
27 декабря в 18:30 Государственный республиканский уйгурский театр музыкальной комедии
от 8000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше