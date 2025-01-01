Театрализованный концерт «Бери шинель, пошли домой...» в Театре им. Булгакова

По мотивам спектакля «Павшие и живые» представляем театрализованный концерт, который погружает зрителей в атмосферу поэзии и воспоминаний о войне. «Павшие и живые» — один из лучших спектаклей поэтического цикла, в котором отсутствуют режиссёрские «новинки», театральные приспособления и декорации. Сцена остается голой, а главный герой — актёр, который ведет зрителя в мир поэзии.

Суть спектакля

В этом спектакле артисты выходят в будничных костюмах и читают стихи поэтов, павших на войне или, по счастливой случайности, выживших, но сохранивших память о трудностях того времени. Здесь нет сентиментальности и ложной значительности, а сам спектакль берет за живое и может вызвать слезы, даже если зритель этого не ожидает. Режиссёр Валерий Золотухин создал атмосферу, в которой нет места позерству и казенному пафосу.

Особая манера чтения

Любимов, работающий над спектаклем, выработал уникальную манеру чтения стихов, основанную на отказе от ложной декламации, которая была характерна для советской сцены. Его цель — передать подлинные эмоции и поэтическую манеру, присущую самим поэтам.

Исполнители

Концерт будет представлен Заслуженными артистами России — Любовью Чирковой и Валерием Черняевым. Их мастерство и эмоциональность погружают зрителей в атмосферу, где каждый стих становится живым и наполненным смыслом.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое заставляет задуматься о памяти, жизни и поэзии.